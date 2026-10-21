Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

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Başakşehir'de trafikte sürücüler arasında yaşanan kavganın görüntülerinin sanal medyada yayınlanması üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ETTİLER

Yapılan çalışmalarda, 34 NUM 230 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.D. ve yanındakilerin, trafikte tartıştıkları sürücü M.T.'nin 44 AJE 786 plakalı aracının önünü keserek saldırdığı tespit edildi. M.T.'nin de aracından inmesiyle taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandığı tespit edildi.

360 BİN TL CEZA KESİLDİ

Plaka ve kimlik tespitinin ardından iki aracın sürücüsü ve kavgaya karışan kişiler yakalandı. Polis merkezine getirilen iki sürücüye toplam 360 bin lira trafik cezası yazılırken ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı