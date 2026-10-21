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Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

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Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi
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Başakşehir'de trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları da 60 gün trafikten men edildi. Sürücülerin kavga ettiği anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de trafikte sürücüler arasında yaşanan kavganın görüntülerinin sanal medyada yayınlanması üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ETTİLER

Yapılan çalışmalarda, 34 NUM 230 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü O.D. ve yanındakilerin, trafikte tartıştıkları sürücü M.T.'nin 44 AJE 786 plakalı aracının önünü keserek saldırdığı tespit edildi. M.T.'nin de aracından inmesiyle taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandığı tespit edildi.

360 BİN TL CEZA KESİLDİ

Plaka ve kimlik tespitinin ardından iki aracın sürücüsü ve kavgaya karışan kişiler yakalandı. Polis merkezine getirilen iki sürücüye toplam 360 bin lira trafik cezası yazılırken ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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