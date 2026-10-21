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Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

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Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli
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Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecinde bazı sağlık verilerindeki değişimin yeterince araştırılmadığını savunarak ihmal iddiasının incelenmesini istedi.

  • Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, Olgun'un tedavi sürecinde kan şekeri değerlerinin kısa sürede ciddi biçimde yükseldiğini ve insülin verildiğini ancak bu değişimin nedeninin araştırılmadığını öne sürdü.
  • Koldaş, ameliyat aşamasında kanserin uzak bölgelere yayıldığının ve dördüncü evrede olduğunun belirlendiğini, Olgun'un yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü aktardı.
  • Koldaş, doktor ihmali olabileceği kanaatiyle tedavi sürecinin ve erken dönemde farklı incelemelerin yapılıp yapılmadığının incelenmesini istedi.

16 Ekim’de pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, katıldığı televizyon programında Olgun’un tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koldaş, bazı sağlık verilerindeki değişimin yeterince araştırılmadığını düşündüğünü belirterek sürecin incelenmesini istedi.

“ÇOK ZAMAN KAYBETTİK”

Koldaş, Olgun’un kan şekeri değerlerinin kısa sürede ciddi biçimde yükseldiğini, kendisine insülin verildiğini ancak bu değişimin altında yatan nedenin araştırılmadığını öne sürdü. Tedavi sürecine ilişkin kendi araştırmaları sonucunda doktor ihmali olabileceği kanaatine vardığını söyleyen Koldaş, “Çok zaman kaybettik” dedi.

"AMELİYAT AŞAMASINDA HASTALIK ZATEN İLERİ EVREDE İDİ"

Koldaş’ın aktarımına göre, ameliyat aşamasında hastalığın uzak bölgelere yayıldığı ve kanserin dördüncü evrede olduğu belirlendi. Olgun’un yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü ve ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini ifade eden Koldaş, erken dönemde farklı incelemeler yapılsaydı sürecin nasıl ilerleyebileceğinin araştırılmasını talep etti.

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Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kör ölünce badem gözlü kel ölünce lüle saçlı olurmuş sonerinki de o mesele

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Haber Yorumları232323:

Rezil kadın gündeme gelmek için her pisliği yapacak birisisin.

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