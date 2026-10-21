Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

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16 Ekim’de pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, katıldığı televizyon programında Olgun’un tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koldaş, bazı sağlık verilerindeki değişimin yeterince araştırılmadığını düşündüğünü belirterek sürecin incelenmesini istedi.

“ÇOK ZAMAN KAYBETTİK”

Koldaş, Olgun’un kan şekeri değerlerinin kısa sürede ciddi biçimde yükseldiğini, kendisine insülin verildiğini ancak bu değişimin altında yatan nedenin araştırılmadığını öne sürdü. Tedavi sürecine ilişkin kendi araştırmaları sonucunda doktor ihmali olabileceği kanaatine vardığını söyleyen Koldaş, “Çok zaman kaybettik” dedi.

"AMELİYAT AŞAMASINDA HASTALIK ZATEN İLERİ EVREDE İDİ"

Koldaş’ın aktarımına göre, ameliyat aşamasında hastalığın uzak bölgelere yayıldığı ve kanserin dördüncü evrede olduğu belirlendi. Olgun’un yaklaşık bir buçuk yıl kemoterapi gördüğünü ve ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini ifade eden Koldaş, erken dönemde farklı incelemeler yapılsaydı sürecin nasıl ilerleyebileceğinin araştırılmasını talep etti.