Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş paylaşımı

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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, diziye dönüşüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun kırmızı kıyafetiyle verdiği poz ve paylaşımına eklediği mesaj, Nursema’nın hikâyesinin devam edeceğine işaret etti.

“NURSEMA’NIN HENÜZ ANLATACAKLARI VARMIŞ”

Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nursema karakterine veda edildiği düşüncesinin değiştiğini belirten ifadeler kullandı. Oyuncu, “Bazı hikâyeler biter. Bazılarıysa fikrini değiştirir” sözleriyle başladığı mesajında, Nursema’nın anlatacaklarının henüz bitmediğini vurguladı.

Karakoç, paylaşımında “Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden…” ifadelerine de yer vererek karakterin hikâyesinde yeni bir dönemin başlayabileceğinin sinyalini verdi.

MEZAR TAŞI GÖSTERİLMİŞTİ

Dizinin beşinci sezonunun ilk bölümünde Nursema’nın mezar taşının gösterilmesi, karakterin hikâyesinin sona erdiği düşüncesini güçlendirmişti. Ancak Ceren Karakoç’un sete dönüşü ve son paylaşımı, dizide yeni bir başlangıcın habercisi oldu.

Nursema’nın hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle ekrana döneceği ise henüz açıklanmadı. Karakoç’un “Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz” sözleri, izleyicilerin merakını daha da artırdı.