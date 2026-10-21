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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş paylaşımı

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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş paylaşımı
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Kızılcık Şerbeti’nde senarist değişikliğinin ardından hikâyede yaşanacak gelişmeler merak konusu olurken, Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Dizinin yeni döneminde yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Karakoç, “Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden” sözleriyle karakterin hikâyesinde yeni bir sayfa açılacağının sinyalini verdi. Dizinin beşinci sezonu Nursema'nın mezar taşını gösterilmesiyle başlamıştı.

  • Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya paylaşımıyla diziye döndüğünü duyurdu.
  • Dizinin beşinci sezonunun ilk bölümünde Nursema'nın mezar taşı gösterilmişti.
  • Nursema'nın hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle ekrana döneceği henüz açıklanmadı.

Show TV’nin fenomen  dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, diziye dönüşüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun kırmızı kıyafetiyle verdiği poz ve paylaşımına eklediği mesaj, Nursema’nın hikâyesinin devam edeceğine işaret etti.

“NURSEMA’NIN HENÜZ ANLATACAKLARI VARMIŞ”

Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nursema karakterine veda edildiği düşüncesinin değiştiğini belirten ifadeler kullandı. Oyuncu, “Bazı hikâyeler biter. Bazılarıysa fikrini değiştirir” sözleriyle başladığı mesajında, Nursema’nın anlatacaklarının henüz bitmediğini vurguladı.

Karakoç, paylaşımında “Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden…” ifadelerine de yer vererek karakterin hikâyesinde yeni bir dönemin başlayabileceğinin sinyalini verdi.

MEZAR TAŞI GÖSTERİLMİŞTİ

Dizinin beşinci sezonunun ilk bölümünde Nursema’nın mezar taşının gösterilmesi, karakterin hikâyesinin sona erdiği düşüncesini güçlendirmişti. Ancak Ceren Karakoç’un sete dönüşü ve son paylaşımı, dizide yeni bir başlangıcın habercisi oldu.

Nursema’nın hangi bölümde ve nasıl bir hikâyeyle ekrana döneceği ise henüz açıklanmadı. Karakoç’un “Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz” sözleri, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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