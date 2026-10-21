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Çek medyasından Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular

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Çek medyasından Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11 dakikada 2-0 öne geçtiği mücadelede Slavia Prag ile 2-2 berabere kalması, Çekya basınında geniş bir yankı buldu. Çek medyasında geniş yer bulan karşılaşma için, "Fenerbahçe stadyumunda büyük bir hayal kırıklığı vardı. Düdükler çalındı ve 90. dakikada tribünlerdeki hoşnutsuzluk daha da arttı. Ev sahibi oyuncular inanamadı, taraftarlar öfkeden kudurdular'' yorumu yapıldı.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı; ilk 11 dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen 90. dakikada Kacor'un golüyle galibiyeti kaçırdı.
  • Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 22 maçlık galibiyet hasretini sürdürse de bu sezonki ilk puanını Fenerbahçe deplasmanında aldı.
  • Slavia Prag'ın ilk golü Guendouzi'nin pas hatasının ardından Provod'dan, ikinci golü ise Emmanuel Ayaosi'nin ortasında Kacor'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11 dakikada 2-0 öne geçtiği mücadelede Slavia Prag ile 2-2 berabere kalması, Çekya basınında geniş bir yankı buldu. Slavia Prag'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle Kadıköy'den puanla dönmesi, Çek medyasında övgüyle karşılandı.

İşte o manşetler:

"TARAFTARLAR ÖFKEDEN KUDURDULAR''

SOPORT: ''Fenerbahçe stadyumunda büyük bir hayal kırıklığı vardı. Düdükler çalındı ve 90. dakikada tribünlerdeki hoşnutsuzluk daha da arttı. Emmanuel Ayaosi sağdan ortaladı ve Kaor, defans oyuncularından birini geçerek topu kaleci Ederson'un yanından ağlara gönderdi. Ev sahibi oyuncular inanamadı, taraftarlar öfkeden kudurdular.''

''KARATECİ GİBİ AYAĞINI UZATARAK ATTI''

CESKA TELEVIZE: "Slavia Prag çok kötü bir başlangıcın ardından toparlandı ve Kacor 90. dakikada Fenerbahçe'yi galibiyetten mahrum etti. Slavia Prag için işlerin kötüye gittiği bir anda Guendouzi'nin pas hatası onların yardımına koştu, Provod becerikli bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kacor ise golünü, bir karateci gibi ayağını topa uzatarak attı.''

"TÜRK CEHENNEMİNDE BİR PUAN"

DENIK: ''Slavia, Türk cehenneminde bir puanı kaptı. Ev sahibi takım maça heyecan verici bir tempoyla başladı ve Prag takımının tepki vermeye vakti kalmadı. Slavia kötü bir başlangıcın ardından ise hızla toparlandı. 22 maçtır süren Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki galibiyet hasretine son veremese de, bu sezonki ilk puanını kazandı.''

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