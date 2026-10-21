Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Lille’e konuk olacak. Villeneuve d’Ascq’taki Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Mücadele, Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Organizasyona Sporting deplasmanındaki 3-1’lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, ikinci maçında sahasında Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu. Lille ise ilk hafta evinde Real Betis’e 3-2, ardından deplasmanda Arsenal’e 3-0 yenildi. İlk iki karşılaşmasını puansız tamamlayan iki ekip de bu mücadelede ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

LEAO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray’da Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle Lille karşısında görev yapamayacak. Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında ayağının kaydığı pozisyonda sakatlanan Portekizli futbolcu, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma nedeniyle eski takımına karşı oynama fırsatını kaçıracak. Leao, 2018-2019 sezonunda Lille forması giymişti.

Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Wilfried Singo’nun durumu ise bugün netleşecek. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA’ya bildirilen kadroda bulunmadıkları için karşılaşmada görev alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, eski takımı Lille’e karşı ilk kez resmi bir karşılaşmada sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinde 2019-2020 sezonunda forma giyen yıldız santrfor, Lille kariyerindeki 38 maçta 18 gol kaydetmişti.

LILLE’DE BERKE ÖZER’İN DURUMU BELİRSİZ

Lille’de Ethan Mbappe cezası, Tiago Santos ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Real Betis karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart gören Mbappe’ye üç maç ceza verilmişti. Arsenal maçında sakatlanan ve Brest karşılaşmasında forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda’nın durumları bugün belli olacak.

Fransız ekibinde forma giyen Berke Özer, bu sezon altısı Ligue 1, ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere sekiz karşılaşmada görev aldı. Bu maçların dördünde kalesini gole kapatan Berke, toplam 10 gol yedi. Lille’in bir diğer Türk futbolcusu Başar Önal ise ligde dört, Avrupa’da bir maçta forma giydi.

FRANSIZ EKİBİ LİGDE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ligue 1’de son olarak sahasında Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, yedi hafta sonunda dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Fransız temsilcisi, kalesinde beş gol gördü.

SON 10 AVRUPA MAÇINDA GOL YEDİ

Lille, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 10 karşılaşmasının tamamında kalesinde gol gördü. Organizasyonda son olarak 2 Ekim 2024’te Real Madrid’i 1-0 yendiği maçta kalesini gole kapatan Fransız ekibi, sonraki 10 mücadelede dört galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Lille, son üç Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.

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