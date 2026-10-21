Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Havalimanı yolunda koşu yaparken cep telefonuyla kendini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunup insanlara saldırmadıklarını anlattığı sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpekleri övdüğü konuşma ve ardından yaşanan saldırı anları, vatandaşın kendi telefon kamerasına yansıdı.
Batman'da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven ve saldırmadıklarını söyleyerek video çeken vatandaş, aynı saniyede refüjde bulunan iki köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, vatandaşın kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.
KÖPEKLERİ SAVUNURKEN SALDIRIYA UĞRADI
Olay, Batman Havalimanı yolunda meydana geldi. Koşu yaptığı sırada cep telefonuyla kendisini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunarak köpeklerin insanlara saldırmadığını dile getirdi.
O ANLAR KAMERADA
Konuşmasında köpekleri öven vatandaş, bu sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Vatandaşın konuşması ve ardından yaşanan saldırı anları, elindeki cep telefonunun kamerasına yansıdı.