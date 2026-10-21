Kalan son eşyasını almaya gitmişti! 2 çocuk babası Hakan'ın hayat hikayesi kahretti

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Adapazarı’nda komşusuyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle evinden taşınan Hakan Turak, kalan eşyalarını almaya gittiği binada komşusu tarafından canice hayattan koparıldı. Devlet korumasında büyüyen Turak’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

SON EŞYALARINI ALMAYA GELDİ

15 Temmuz Camili Mahallesi’nde oturan Hakan Turak, alt kat komşusu S.T. ile daha önce yaşadığı tartışmaların ardından evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde tamamlayan Turak, 18 Ekim’de evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak için eski binasına geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Eşyalarını aldığı sırada S.T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada S.T.’nin, yanındaki silahla Turak’a ateş ettiği öğrenildi. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Turak, sağlık ekipleri tarafından kalbi durmuş halde hastaneye kaldırıldı. Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YURTTA BÜYÜMÜŞ, 2 ÇOCUK BABASIYDI

Hakan Turak’ın çocukluk ve gençlik yıllarını Sakarya Erkek Yetiştirme Yurdu’nda devlet koruması altında geçirdiği, eşi E. Turak’ın da kız yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenildi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde destek hizmetleri personeli olarak görev yapan 2 çocuk babası Turak, 2 gün önce son yolculuğuna uğurlandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan S.T.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı