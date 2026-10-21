Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta uzaklaştırma kararı olan şüpheli, eşini ve araya giren genci vurdu! Ormanda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta uzaklaştırma kararı olan şüpheli, eşini ve araya giren genci vurdu! Ormanda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Demircioğlu (48), boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu'nu (41) sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Araya giren Emre Çorak (27) ile eşini tabancayla vuran şüpheli, olay yerine 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Başından vurulan Çorak entübe edildi, iki yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

  • Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Ercan Demircioğlu (48), boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile araya giren Emre Çorak'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaraladı.
  • Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalanarak adliyeye sevk edildi.
  • Başından vurularak entübe edilen Emre Çorak ile Burçin Demircioğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile kendisine engel olmaya çalışan Emre Çorak'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ercan Demircioğlu (48) polis tarafından ormanda yakalandı. Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olay, dün gece Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Ercan Demircioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu'nu sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada Emre Çorak, olaya müdahale etti. Ercan Demircioğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp Emre Çorak ve Burçin Demircioğlu'nu vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burçin Demircioğlu ve başından vurularak ağır yaralanan Çorak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorak daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne sevk edildi. Çorak, entübe edilirken, Burçin Demircioğlu'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

5 KİLOMETRE ÖTEDEKİ ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ercan Demircioğlu, bu sabah olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve hastanedeki kontrollerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

MUHTAR: YERE DÜŞÜNCE DE ATEŞ ETMİŞ

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olay anını anlattı. Ercan Demircioğlu'nun Burçin Demircioğlu'nu otobüsten indiği sırada zorla otomobile bindirmeye çalıştığını belirten Ahbe, çevredeki gençlerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Ahbe, "Gençler de görüyor. Emre Çorak da atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geri geliyor. Emre de neden geldiğini soruyor. Arabadan, camdan ateş açmış. Çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş" dedi.

İlgili Haberler
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurduBoşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

abicim böyle durumda polis çağırın. kendiniz müdahale ederseniz başınıza herşey gelebilir maalsefe

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuncer Ozcan:

İDAM EDİLSİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bazen şiddet haberleri izlediğimizde olaya bak adam karşısındaki kişiyi fena darp ediyor ve o kadar kişi içinden bir kişi bile ayırmıyor diyoruz. İşte bu haberi okuyunca ayırmayanlar da hak veriliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHsn:

kısas...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Her 10 sigaradan 9'unun tütününde mikroplastik çıktı! Türkiye ikinci sırada

Her 10 sigaradan 9'unda plastik çıktı! Türkiye ikinci sırada
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti

Milyonları kahreden kare!
Mekke Anlaşması, Yeni Yol Grubu liderlerini ikiye böldü! Hemfikir oldukları tek nokta 'eleştiri'

Mekke Anlaşması, Yeni Yol Grubu liderlerini ikiye böldü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza