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Kaliningrad'da Su-30SM eğitim uçuşunda düştü, 2 pilot fırlatarak kurtuldu

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Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılan 2 pilot sağ kurtuldu; Rus basınına göre yaralanan pilotlar hastanede tedavi altına alındı, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Rusya'da eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı, pilotların hayati tehlikesi bulunmuyor. Uçak ıssız bir alana düştü ve uçuş mühimmatsız gerçekleştiriliyordu" denildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, 2 pilotun fırlatma sonrası yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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