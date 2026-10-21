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Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı

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Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı
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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yandaş, sarı-lacivertli formalarla birbirlerinin yüzünü tutarak gülümsedikleri fotoğrafı yayımladı.

  • Mert Hakan, Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü "Nice güzel FENERBAHÇELİ yıllara" notu ve sarı-mavi kalp emojileriyle paylaştığı bir mesajla kutladı.
  • Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya, ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak Mert Hakan ile aynı takımda buluştu.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun doğum günü Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ın sosyal medya paylaşımlarıyla kutlandı.

Mert Hakan, paylaşımına “Nice güzel FENERBAHÇELİ yıllara” notunu düştü. Mesajına sarı ve mavi kalp emojileri ekleyen futbolcu, Kerem’in yeni yaşını kutladı.

DERBİDE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

İki futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’da oynadığı dönemde derbi öncesinde tartışma yaşamıştı. Mert Hakan’ın tribünlere Fenerbahçe armasını göstermesinin ardından başlayan gerilimde Kerem de takım arkadaşına tepki gösteren isimler arasında yer almıştı.

ESKİ RAKİPLER AYNI TAKIMDA BULUŞTU

Galatasaray’dan Benfica’ya giden Kerem Aktürkoğlu, ardından Fenerbahçe’ye transfer olarak Mert Hakan’la takım arkadaşı oldu. Geçmişte farklı formalar altında karşı karşıya gelen iki futbolcu, artık sarı-lacivertli takımın başarısı için mücadele ediyor. Mert Hakan’ın paylaştığı fotoğraf ve doğum günü mesajı da ikilinin bugünkü yakınlığını gösterdi.

TAKIM ARKADAŞLARI DA KUTLADI

Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü diğer takım arkadaşları da sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Levent Mercan, “Doğum günün kutlu olsun” mesajını paylaşırken İsmail Yüksek, “Nice mutlu yıllara kardeşim” ifadelerini kullandı. İrfan Can Kahveci ise Kerem’le sarıldıkları fotoğrafa “Doğum günün kutlu olsun kardeşim” notunu ekledi. Nelson Semedo ve Milan Skriniar da birlikte çekildikleri fotoğraflarla milli futbolcunun yeni yaşını kutlayan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Fenerbahçe'li İsmail Kartal Kerem gitmediği sürece Fenerbahçe başarılı olmaz hele hele Kerem Fenerbahçe en kötü oyuncu şu an mevcut

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