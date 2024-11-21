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14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi
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Burak Akan Medya tarafından düzenlenen 14. Mood Ödülleri, Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu Arzu Yanardağ ve Orhan Kılıç yaparken, jüri üyeleri arasında Burak Hakkı, Dr. Ender Saraç ve Kahraman Sivri gibi isimler yer aldı. Ödül alanlar arasında Nevra Serezli, Murat Serezli, Rüzgar Aksoy ve Feride Hilal Akın gibi ünlü isimler bulunuyor.

Burak Akan Medya tarafından düzenlenen 14. Mood Ödülleri Arzu Yanardağ ve Orhan Kılıç'ın sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde görkemli bir törenle düzenlendi.

Jüri oyları ile belirlenen ödül töreninin bu yılki jüri üyeleri: Burak Hakkı, Dr. Ender Saraç, Kahraman Sivri, Malik Ayhan, Kambiz Babaei, Selma Şentürk ve Güvenç Kurtar'dan oluştu.

Ünlü akının yaşandığı gecede Nevra Serezli, Murat Serezli, Kenan Çoban, Rüzgar Aksoy, Amo988, Feride Hilal Akın, Kaya Çilingiroğlu, Turgay Kıran, İlyas Salman, Şükrü Avşar gibi ünlü isimler ödüle layık görüldü.

Gecenin Ev Sahibi Burak Akan, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Gelen tüm misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Harika bir gece yaşıyoruz. Bu yıl yine gerçekten ödül hak eden insanları ödüllendirdik. Tüm ödül alanları canı gönülden tebrik ediyorum."

İŞTE ÖDÜL ALANLARIN TAM LİSTESİ

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nevra Serezli

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Man Of The Year: Murat Serezli

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Rüzgar Aksoy

Yılın Şarkısı: Amo988 / Elini Ver

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Feride Hilal Akın

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Turgay Kiran

En İyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Müzik İkilisi: Cankan

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ayhan Taş

En İyi Spor Yorumcusu: Kaya Çilingiroğlu

Spor Onur Ödülü: Adem Kılıççı

Spor Onur Ödülü: Nagihan Karadere

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

2024 Mood Ödülü: Kenan Çoban

En İyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman

En İyi Orkestra: Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker

En İyi Yapımcı: Şükrü Avşar

En İyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Talya Çelebi

En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Kaan Yalçın

Yılın Çıkış Yapan Starı: Kaan Alkan

En Sevilen Sosyal Medya Fenomeni: YTL Osman

En İyi Kadın Talk Show Programcısı: Esra Sönmezer

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Yılın En İyi Gazetecisi: Yasemin İlan

Yılın Dikkat Çeken Gazetecisi: Beste Sırapınar

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Genel Yayın Yönetmeni: Av. Bedia Teymur

En İyi Gündüz Kadın Haber Spikeri: Gözde Özyürek

Yılın Çıkış Yapan Kadın Haber Spikeri: Lara Kırmusaoğlu

Gelecek Vaad Eden Kadın Oyuncu: Merve Canikli

En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Soner Türker

En İyi İnternet Televizyonu: Cine5 TV

En Centilmen ve Başarılı Spor Kulübü Başkanı: Bedirhan Akyol

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Yazar: Selçuk Yavuz

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Pelin Suade

En İyi Erkek Haber Muhabiri: Kemal Akagündüz

Yılın En Başarılı Genç İş Adamı: Cüneyt Bağcı

Yılın En İyi Ekonomi Kanalı: A Para

En İyi Ekonomi Spikeri: Uğur Korkmaz

En İyi Menajer: Derya Lebi

En İyi Gelinlik Tasarım: Çiçek Zorlu

14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

En İyi Moda Tasarımcısı: Bedriye Kaya

Yılın Çıkış Yapan Modeli: Başak Al

En İyi Gezi Programı Yapımcısı: Elbi Yankı

En İyi Kadın Performans Sanatçısı: Sevtuğ Kasapbaşoğlu

En Başarılı İş Adamı: Fadıl Coşkun

En İyi Yakın Koruma Firması: Ab Güvenlik

En İyi Güvenlik Firması: Sesa Group

Yılın En Başarılı Koçu: Çiğdem Başer

Yılın Gelecek Vaad Eden Modeli: Simge Tombaş

Yılın Çıkış Yapan Modeli: Sinem Göktepe

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