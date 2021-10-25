Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi mimar Zeynep Yılmaz, bir arkadaşının düzenlediği Cadılar Bayramı partisine katıldı. Yılmaz'ın Harley Quinn kostümü içinde verdiği pozlar ise dikkat çekti.
Acun Ilıcalı ile evliliğinden iki kızı olan mimar Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyada her yıl büyük organizasyonlarla kutlanan Cadılar Bayramı partisine katılan Yılmaz, tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.
PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI
Pagan ve Hristiyan kökleri taşıyan bir gelenek olan Cadılar Bayramı her yıl farklı kostümler giyerek ve çeşitli etkinliklerle, dünya çapında kutlanmaya devam ediyor. Yılmaz da bir arkadaşının evindeki partiye katıldı. Partide Harley Quinn kostümü giyen Yılmaz, arkadaşlarıyla peş peşe pozlar vererek Instagram hesabından da paylaştı. Ünlü isim paylaşımına "Benim güzel arkadaşlarım var" notunu düştü.