Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak
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Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak
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Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 2-10 Ağustos tarihleri arasında, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival süresince konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle kültür şölenine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu, Nevşehir'de üçüncü kez yaşanmaya hazırlanıyor. Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 2-10 Ağustos tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nevşehir Kültür Yolu Festivali ile Kapadokya'nın binlerce yıllık sessiz mirasına yeniden ses veriyoruz. Bu topraklar sadece geçmişin değil, kültürle şekillenen bir geleceğin de ilham kaynağıdır," dedi.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

" Nevşehir, 2-10 Ağustos tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle adeta bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak," diyen Bakan Ersoy, Kapadokya'nın kalbinde yer alan şehrin; peribacalarıyla süslenmiş vadilerinden yer altı şehirlerine, binlerce yıllık geçmişiyle masalsı bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı.

Festival süresince sanatın her rengine ev sahipliği yapacak sergiler aracılığıyla, Nevşehirlilerin kentin geçmişten bugüne uzanan zengin kültürel dokusunu keşfetme imkânı bulacaklarını ifade eden Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir'e ve tüm ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacağını dile getirdi.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Picasso'nun Eserleri İlk Kez Nevşehir'de

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Pablo Picasso'nun 74 orijinal eserinden oluşan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi olacak. Sanatçının gravür, çizim, litografi, poster ve fotoğraflarının yer aldığı bu özel seçki, Güray Müze'de Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulacak.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Kültürel Zenginliklerle Dolu Sergiler

Resul Çelik'in eserlerinden oluşan "Gizem Dolu Anadolu" sergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde ziyaretçileri bekliyor. Meryem Ana Kilisesi'nde yer alacak "Kuralsız Bağlantılar" sergisi, geleneksel Osmanlı minyatürünü Batı sanatının ikonik eserleriyle bir araya getirerek disiplinlerarası yeni bir estetik anlayış sunacak. Mustafapaşa Eleni Kilisesi'nde açılacak "Matraki" sergisinde ise Matrakçı Nasuh'un şehir resimleri günümüz sanatçıları tarafından yeniden yorumlanacak. Sergiye "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" adlı belgesel gösterimi de eşlik edecek. Ayrıca "Gökyüzünden Türkiye", "Eskizden Piksele", "Quasimotho", "Cengiz Yatağan", "Medeniyetlerin Mirası", "Türkiye'nin Minyatürleri", "Dijital Hareketli Minyatür", "Türkiye'nin Ustaları Belgeseli", "Yaşayan Miras", "Çin Kaligrafi ve Resim", "Valizimde Kapadokya" gibi birçok sergi de şehrin dört bir yanına yayılacak.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Göreme'de Müzik Şöleni

Göreme Festival Alanı'nda kurulacak ana sahne, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Bayhan, Uğur Işılak ve Sagopa Kajmer gibi Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerini ağırlayacak. Festival, aynı zamanda Tuluyhan Uğurlu, Tuluğ Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen gibi sanatçıların sahne performanslarına da ev sahipliği yapacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Hatay Medeniyetler Korosu da festivale zenginlik katacak. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun "Semâ Mukâbelesi" ise mistik bir atmosfer sunacak.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Sanat Cezaevine de Ulaşıyor

Kültür Yolu Festivali, sosyal sorumluluk misyonu kapsamında ceza ve tevkifevlerinde kalan vatandaşları da sanatla buluşturuyor. Bu kapsamda Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları özel bir konser verecek.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Eşsiz Etkinlikler ve Sürprizler

Festival, 5. EthnoKino Film Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Peribacalarının gölgesinde ve yıldızların altında gerçekleşecek film gösterimleri, performanslar ve söyleşilerle katılımcılara sinematik bir deneyim sunacak. "FotoMaraton" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinliklerinde, fotoğraf tutkunları festivalin ruhunu yakalayacak kareler için yarışacak. Deniz Çeliker söyleşisi ve ödül töreni Kapadokya Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Ünlü komedyen Gökhan Ünver, stand-up gösterisiyle izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşatacak. "Bulgaristan - Türkiye Kültür Buluşmaları" kapsamında geleneksel bebek ve kostüm atölyeleri düzenlenecek. "Orta Anadolu Müzikali" ise bölgenin kültürel mirasını türküleri, hikâyeleri ve mizahi diliyle sahneye taşıyacak.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Tiyatro ve Bale Temsilleri

Festivalin sahne sanatları programı kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu "Kerbela", Konya Devlet Tiyatrosu "Taj Mahal Muhafızları" ve Ankara Devlet Opera ve Balesi "Tango Tutkusu" eserleriyle sahne alacak.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Atölyelerle Kültürel Miras Yeniden Hayat Buluyor

Geleneksel sanatlara ilgi duyanlar için zengin içerikli atölyeler de düzenlenecek. Katılımcılar; keçeden güvercin yapımı, kitre bebek yapımı, Çin resim sanatı, çömlek, ebru, halı-kilim dokuma, hüsn-i hat gibi farklı alanlarda deneyim kazanacak. Simülasyon deneyimleriyle desteklenen bu atölyeler, kültürel mirasla etkileşim kurma ve sanatsal üretim fırsatları sunacak.

Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Konuşmalar ve Söyleşiler

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'ın yer alacağı "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler", Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Zafer Şahin, Melik Yiğitel ve Sinan Burhan'ın katılımıyla "Kültür, Turizm ve Medya" başlıklı söyleşi, arkeolojik kazılar ve Sarı Saltuk üzerine yapılacak sunumlarla kültürel ve entelektüel derinliği olan oturumlar gerçekleştirilecek.

Balon Festivali Kapadokya Semalarında

Festivalin son dört günü olan 7-10 Ağustos tarihleri arasında Göreme Festival Alanı'nda düzenlenecek Uluslararası Balon Festivali, 17 farklı ülkeden gelen birbirinden renkli ve figüratif balonlarla Kapadokya semalarını süsleyecek. "Night Glow" etkinlikleri ise geceyi adeta sanatla aydınlatacak.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
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