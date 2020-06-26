Küçük Prens konusu nedir? Küçük Prens özeti nedir? Küçük Prens sözleri nelerdir?

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Antoine de Saint-Euxpery tarafından yazılan Küçük Prens 1942 yılında yazılmıştır. Yetişkinlere de çocuklara da hitap eden bir çocuk kitabıdır. Böyle denmesinin sebebi, yetişkinleri düşünmeye yöneltmesi; çocuklara ise görsellerle hitap etmesidir. Derin anlamlarını basit bir dille anlatan yazarın başarılı kitabı, Türkçe'ye de çok akıcı bir dille çevrilmiştir. Küçük Prens kitabının özeti, konusu ve hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

KÜÇÜK PRENS KİTABI HAKKINDA MERAK EDİLENLER NELER?

Küçük Prens, dünyada başka dillere en çok tercümesi yapılan üçüncü kitaptır. Toplam satış sayısı 200 milyondan fazladır ve Fransa'da "20. Yüzyılın En İyi Kitabı" olarak seçilmiştir.

Yazar, kitabı ilk yazdığında 1000 sayfa uzunluğunda olduğunu söylüyor. Daha mükemmel bir eser elde etmek için, çıkartmalar yaparak günümüzdeki haline ulaştırmıştır. İnsanların büyüdükçe ve deneyim sahibi oldukça değişen fikirlerini tatlı bir dille kırmadan anlatır kitap.

Küçük Prens, her yaşta farklı bir çıkarım yapmanızı sağlar. Yazar da bunu amaçlamıştır zaten. Kendisinin unutmak istemediği şeyler ve arkadaşı için yazdığı kitabın tanıtım bülteninde şu sözler geçer:

"Kitabımı özensiz bir şekilde okumanızı istemem. Anılarımı yazarken ve onları deneyimlerken çok üzüntülü anlar yaşadım. Arkadaşım koyunu ile birlikte beni 6 yılı önce bırakıp gitti. Onu anlatmaya çalışıyorum ve onu unutmamak için çabalıyorum. Bir arkadaşı unutmak çok üzücü bir şey. Herkesin gerçek bir arkadaşı olmayabilir. Eğer arkadaşımı unutursam, sadece sayılara değer veren büyükler gibi hissederim. Ben hissetmeyi bilmeyen büyükler gibi hissetmek istemem…"

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY KİMDİR? KÜÇÜK PRENS'İN YAZARI KİMDİR?

Fransa'nın ünlü aristokrat yazar ve şairlerinden olan Antoine, 29 Haziran 1900'de doğmuştur. II. Dünya Savaşı'nda savaş pilotu olarak görev almıştır. Küçük Prens ile kendi hayat hikayesi ve yaşantısına da bir ayna tutmaya çalışmıştır. Sahra Çölü'ne yaptığı gezi ile kazandığı deneyimler, yıllar içinde popülerliğini kaybetmeyen kitap için önemli bir kazançtı.

Antoine'nin Sahra Çölü'ne gitmesinin de bir hikayesi vardır. 1935 yılında, Andre Prevot ile 150.000 Frank ödülü olan uçakla en hızlı mesafeyi kat etme denemesi yaptıkları sırada, uçak Nil Deltası'na yakın bir konumda Sahra Çölü'ne düştü. Yara almadan kurtulan ikili çöl sıcaklarında açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldı. Uçağın düşüşünden 4 gün sonra bir çöl sakini tarafından kurtarıldılar.

Çöl deneyimlerini ilk olarak "Yel, Kum ve Yıldızlar" adlı kitabında yazdı. Bundan sonra ise metaforlarla, çocukluk anılarıyla dolu bir kitap olan Küçük Prens'i yazdı. Küçük Prens'in sarı saçlı kıvırcık olmasının sebebi, yazarın küçüklüğüne benzetmek içindir. Ailesinin "Güneş Kralı" dediği Antoine, Küçük Prens karakteri ile herkesi büyüledi. Tilki karakteri, çölde karşılaştığı çöl tilkisidir. Küçük Prens'in biricik gülü için asıl fikri veren ise yazarın El Salvador'lu karısıdır. El Salvador küçük bir Orta Amerika ülkesidir. Pek çok yanardağ olan bu ülkede, yazarın dahi karısı yanardağların oluşumunu güle benzetmiştir. Kitabın tüm çizimleri sulu boya tekniği ile yazar tarafından yapılmıştır. Yazarın ayrıntıları basit ve kendi hikayesinden seçmesi ise kitabı daha değerli kılmaktadır.

Nisan 1943'te ilk yayımı yapılan kitabın yazarı Antoine, bu tarihten birkaç hafta sonra gizli görev için davet edildi. Görev için Kuzey Afrika'ya giden Antoine de Saint-Exupery, 31 Temmuz 1944 tarihinde hayatını kaybetti.

KÜÇÜK PRENS KONUSU NEDİR?

Kitabın yazarının gözünden anlatılan hikayenin ana kahramanı, uçağı bozulduğu için çöle inmek zorunda kalır. Burada, başka bir gezegenden gelen Küçük Prens ile tanışır. Olaylar ikili arasında gelişir.

KÜÇÜK PRENS KİTABININ OLAY ÖRGÜSÜ NEDİR? KÜÇÜK PRENS ÖZETİ NEDİR?

Yazarın gözünden anlatılan hikayede, ana karakter uçakla çöle düşen bir pilottur. Çölün ortasında yalnız olan ana karakter, başka gezegenden gelen Küçük Prens ile tanışır.

Küçük Prens, pilottan bir koyun çizmesini ister. Pilot, bir boa yılanı çizer ve Küçük Prens'e gösterir. Küçük Prens şöyle cevap verir: "Bana bir boa yılanı içerisinde, fil çizmeni istemiyorum. Bana bir koyun çizmeni istiyorum" der. Pilot bu cevaba çok şaşırır. Çünkü o küçükken bu resmi çizdiğinde herkes ona saçma bir resim çizdiğini, bunun sadece bir şapkaya benzediğini söyler. Küçük Prens ise resmin ne olduğunu anlar. Bu sorudan sonra olaylar gelişir.

Kendi B612 adlı gezegeninde gülü ile yaşayan Küçük Prens, başka gezegenleri merak ettiği için biricik gülünü galakside yalnız bırakır ve bir serüvene atılır. Bu yolculuğun içinde fikirleri, duyguları değişir Küçük Prens'in… Büyüdüğünü fark etmesini sağlayan gülü ile ayrı kalmasıdır. Birbirleri için çok değerliyken, Küçük Prens'in gülünü bırakması onu kızdırmıştı.

Başka bir gezegende, gül bahçesi görmesi ile büyük şaşkınlığa uğrayan Küçük Prens yine de kendi gülünün güzelliğini düşünüyordu. Burada anladığı ilk şey, insan için en önemli olan kendi sevdikleridir, onların yerini kimse dolduramaz. Küçük Prens şöyle düşünür: "Çünkü o, benim gülümdür."

Dünya'da pilotla tanışan Küçük Prens, başka gezegenlere de uğramıştır. Dünya'da her şeyden pek çok varken, diğer gezegenlerde az olması onu şaşırtır. Küçük Prens en son kendi gezegenine döner ve pilot bu anıları kaleme alır.

KÜÇÜK PRENS KİTABININ KAHRAMANLARI KİMLER?

Pilot/ Yazar: Resim yapmasına izin verilmeyen, sadece ezbere bilgilerle büyümek zorunda olan pilot, bir gün uçağın bozulması ile çöle düşer. Burada Küçük Prens ile tanışır.

Küçük Prens: Gezegeninde gülü ile yaşayan, diğer gezegenleri de görmek isteyen ve Dünya gezegeninde pilotla tanışan karakter.

Kral: Gezegeninde yalnız yaşayan, her şeye hükmedebileceğini düşünen kişidir.

İş Adamı: Sürekli hesap yapan ve yıllardır yaptığı hesaptan başını kaldırmamış kişidir.

Bekçi: Gezegenin gece gündüz durumuna göre feneri açıp kapatma görevini üstlenmiş kişi.

Kaşif: Masa başından kalkmadan, keşif yapmadan, kaşiflerin bulgularını not eden karakter.

Diğer karakterler: Çiçek, yılan, tilki, gül, sarhoş.

KÜÇÜK PRENS SÖZLERİ NELERDİR? KÜÇÜK PRENS KİTABINDAN ALINTILAR

Eğer kelebekleri tanımak istiyorsak birkaç tırtıla katlanmak gerekir.

İnsanların artık hiçbir şeyi anlamaya vakitleri yok. Onlar her şeyi tüccarlardan satın alıyor. Ama dost satan tüccar olmadığı için artık insanların dostları yok.

İnsanların nerede oldukları asla bilinmez. Rüzgar onları oradan oraya gezdirir durur. Köklerinden yoksundurlar bu da onlar çok rahatsız eder.

Sana ait olanı bu kadar önemli yapan,onun için harcadığın zamandır.

Kendini yargılamak, bir başkasını yargılamaktan çok daha zordur. Eğer kendini iyi bir şekilde yargılamayı başarırsan bu, senin gerçek bir bilge olduğunu gösterir.

Çölü güzelleştiren, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır.

Sadece çocuklar ne aradıklarını biliyorlar.

Hiç kimsede olmayan yıldızlara sahip ol.

Bir gülün değeri, ona gösterdiğin özenle ölçülür.

"Ölene kadar sorumlusun, gönül bağı kurduğun her şeyden" dedi, tilki.

Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler.