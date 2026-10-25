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Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor

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Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor
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Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane, Fenerbahçe derbilerinde bambaşka bir performans gösteriyor. Sane, geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı oynanan iki derbide de maçın adamı seçildi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, transfer olduğu günden bu yana performansı nedeniyle sık sık eleştirilse de yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı ekibin en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

DERBİLERDE MAÇIN ADAMI OLDU

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynanan dev müsabakalarda üst düzey bir performans sergileyen Sane, her iki derbi karşılaşmasında da sahanın en iyi oyuncusu seçilmeyi başarmıştı. Kadıköy'deki mücadelede fileleri havalandırarak 7.5 reytingle maçın adamı olan Alman kanat oyuncusu, RAMS Park'taki rövanşta ise sergilediği etkili oyunla 8.4 reyting alıp bir kez daha sahanın en değerli ismi olmuştu.

SAVUNMAYI ZOR ANLAR BEKLİYOR

RAMS Park'ta oynanan maçta özellikle sol bekte görev yapan Archie Brown'a zor anlar yaşatan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısındaki bu üstün istatistiğini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı camia, sezona durgun başlayan tecrübeli yıldızın kritik derbiyle birlikte çıkışa geçmesini bekliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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