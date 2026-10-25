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Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı

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Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
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Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Ligde 3 maç sonra kazanan Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 kazandı.

KONYASPOR 'AVAZIEM' İLE MUTLU

Ev sahibi ekibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti. Nijeryalı stoper, attığı 2 golle yıldızlaştı. Gençlerbirliği'nde Franco Tongya, 75. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Konyaspor, 8 puana ulaşmayı başardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gençlerbirliği 8 puanda kaldı. 

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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