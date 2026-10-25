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Manisa'da lastiği patlayan araçta mahsur kalan 3 KPSS adayını jandarma sınava 1 dakika kala yetiştirdi

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Manisa'da lastiği patlayan araçta mahsur kalan 3 KPSS adayını jandarma sınava 1 dakika kala yetiştirdi Haber Videosunu İzle
Manisa'da lastiği patlayan araçta mahsur kalan 3 KPSS adayını jandarma sınava 1 dakika kala yetiştirdi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde KPSS'ye giderken otomobillerinin lastiği patlayan 3 aday yolda mahsur kaldı. Bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi adayları araca alarak zamanla yarıştı ve sınavın başlamasına 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne ulaştırdı. Adaylar son anda sınava girdi.

  • Manisa'nın Demirci ilçesinde KPSS'ye giden 3 adayın aracının lastiği patladı; adaylar jandarma ekiplerince sınavın başlamasına 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne ulaştırıldı.
  • Demirci'de 5 okulda yaklaşık 1900 adayın katıldığı KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri sahada görev aldı.
  • İlçe merkezindeki bazı adaylar sınav noktalarına taksilerle son anda ulaştı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Kpss'ye girecekleri okula doğru seyir halindeyken, aracın lastiği patlayınca yolda mahsur kalan 3 aday, jandarma ekipleri tarafından son dakikada sınava yetiştirildi.

ADAYLAR İÇİN SAHADA NÖBET TUTULDU

Demirci'de ilçe genelindeki 5 farklı okulda yaklaşık 1900 adayın katılımıyla gerçekleşen KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde bölgede geniş kapsamlı önlemler alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; kimliğini unutan, yanlış okula giden ya da geç kalma riski bulunan adaylar için saha genelinde nöbet tuttu.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Sınavın başlama saatine kısa süre kala, 3 adayın içinde olduğu otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede devriye görevindeki İlçe Jandarma Komutanlığı aracı adrese sevk edildi. Öğrencileri araçlarına alan jandarma personeli, zamanla yarışıp, adayları sınavın başlamasına 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne ulaştırdı. Ekiplerin yönlendirmesiyle binaya giren öğrenciler, son anda sınava katıldı.

Öte yandan, ilçe merkezinde bazı adayların da sınav noktalarına taksilerle son anda ulaştıkları belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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