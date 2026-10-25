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Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

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Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
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Galatasaray taraftarlığı ile bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek’in, ekonomik sıkıntılar yaşayan Galatasaray’a kış ayı transfer dönemi için 65 milyon Euro destek sağlayacağı iddia edildi.

Ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen Galatasaray’da, kış transfer dönemi öncesi camiayı heyecanlandıran dev bir iddia gündeme bomba gibi düştü. 

TRANSFERDE 65 MİLYON EURO'LUK DESTEK

Galatasaray taraftarlığı ile bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek’in, sarı-kırmızılı kulübe kritik transfer dönemi için devasa bir kaynak sağlayacağı öne sürüldü. İddialara göre Demirbilek, kulübün mali yükünü hafifletmek ve kadro kalitesini artıracak hamlelerin önünü açmak amacıyla 65 milyon Euro'luk bir finansal destek paketini hazırladı. Kış transfer döneminde takıma kazandırılması planlanan kilit isimler için kullanılacağı belirtilen bu kaynağın, yönetim cephesinde de büyük bir rahatlama yaratması bekleniyor.

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın transfer döneminde orta saha ve savunma hattına takviye yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCengiz Sevgili:

nerden kazanmış, bu parayı MASAK zorla şahısdan ve gs den alacak sosyal yardımlaşma fonuna aktaracak ki kazancını haram dan temizleyecek. bu gibi yüksek paralar borsa veya kumardan kazanılır.Bu paraya 65 aile iş sahibi olur.

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Haber YorumlarıNecmi K:

Bi Trabxonlu ve Trabzonsporlu olarak kovalama o kadar para verirsen sikinti çekersin tabii sikinti Allah razı olsun sizin gibi iş bilmez başkanlardan sikinti.

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Haber YorumlarıMustafa Kaya:

tamaaam para aklamaya devam

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Haber YorumlarıAhmet Talha Atabey:

Kesin kara paradır araştırılsın

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