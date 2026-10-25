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Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak

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Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak
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Elazığ'da simitçilik yapan Fatih S., KPSS Ortaöğretim oturumuna gireceği Elazığ Lisesi'nin önünde simit satarken sınav saati yaklaşınca tezgahı bırakacak kimseyi bulamadı. Fatih S., tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bırakıp sınava girdi. IBAN'ın da eklendiği tezgah, bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Elazığ'da bir simitçi, tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

Elazığ'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı.

TEZGAHI BIRAKACAK KİMSEYİ BULAMADI

Sınava girecek olan ve Elazığ'da simitçilik yapan Fatih S. de sınava gireceği Elazığ Lisesi'nin yolunu tuttu. Bir süre okul önünde simitlerini satan Fatih S., sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.

NOTUN YANINA IBAN DA EKLEDİ

IBAN'ın da ekli olduğu tezgah, vatandaşlardan Mehmet Akkaya tarafından fotoğraflandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalis demir:

dürüstlük örnek alınmalı ve yanlış yapan bizden değildir.

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