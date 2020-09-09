Hz Ali sözleri, Hz Ömer sözleri, Hz. Osman sözleri, Hz Ebubekir sözleri Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, İslam alemine önderlik eden 4 halifenin en güzel sözleri... Hz Ebubekir sözleri, Hz. Osman sözleri, Hz. Ömer sözleri, Hz. Ali sözleri...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın vefatından sonra, İslam alemine önderlik eden 4 halifenin en güzel yol gösterici sözleri... Hz Ebubekir sözleri, Hz. Osman sözleri, Hz. Ömer sözleri, Hz. Ali sözleri...

HZ ALİ SÖZLERİ

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Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur.

Sırrını iki kimseden başkası bilmesi. Sen ve Rabbin

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol. Annen ve Babanın.

Sıkıntı ve musibitlere karşı iki şey ile Rabbine sığın; Sabır ve Namaz

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.

Düşünme ve sevinme! Zamanın Sana ne sakladığı bilinmez.

Her sırtını sıvazlayanı dost sanma, belki bıçaklayacak "Yer" arıyordur.

Senden vazgeçene rağbet etme.

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Ey insan; senin için dün geçmiştir, bir daha geri gelmez. Yarın ise kesin değildir. O halde dem bu demdir. İçinde bulduğun anı iyi değerlendir.

Dil, pek keskin bir kılıçtır. Kan akıtmadan can yakar.

Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.

Ahlakın, ahlaksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Allah'ım! Bana düşmanı sevindirecek bir bela, dostumu üzecek bir musibet verme.

Savaştayken "Namazı sonra kılalım" diyenlere, Hz. Ali'nin (r.a.) şu cevabı vermiştir: Uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek savaşmanın hiçbir anlamı yoktur.

Cahil insan zengin olsa dahi düşkündür. Bilgili insan fakir de olsa yücedir.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.

Düzenbazın dili tatlı, kalbi ise acıdır.

Bin zulme uğrasan da bir zulüm yapma.

Cahil diri olsa bile ölü, alim ölü olsa bile diridir.

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.

HZ ÖMER SÖZLERİ



Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

Beni kimsenin bilmesi önemli değil. Rabb'im bilsin yeter. Kim ne derse desin bana RAbb'im kulum desin yeter.

Ölçünüz daima Allah rızası olsun.

Etrafındakilerin çokluğu sen aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin.

Allah seni birinin sevgisiyle rızıklandırdığı zaman gücün yettiğince o sevgiye sıkıca tutun.

Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oruca bakmayanız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu, helal haram gözetiyor mu, insanlara merhametli davranıyor mu ona bakın.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Eşler arasında tartışma olursa iki tarafta ateş olmasın. Bir taraf su olsun ki sorun çözülsün.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyla görülür.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Mescidde oturan kimse, Allahü Teala'nın huzurunda bulunuyor demektir.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Allah'a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.

Allahü teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Tevbe'den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah'ı bilip, o'na isyan etmesi; şeytan'ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sadık niyetidir.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

HZ EBUBEKİR SÖZLERİ

Allah sevdiği kullarına ahirette azap etmemek için günahlarına kefaret olsun diye dünyada sıkıntı verir.

Her hastalık Müslüman'a bir şifadır. Bazısı nefsini, bazısı da günahlarını...

İnsanlardan bir şey isteme ki, insanlar seni sevsin. Allah'tan iste ki, Allah seni sevsin.

Mazlum'un bedduasından sakının.

Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.

Birine karşı sabrı kalmadığı vakit, Allah'ın sana ne kadar sabırlı olduğunu düşün.

Çok söz, kişiyi unutkan yapar.

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Haramı terk etmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.

Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!

Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.

Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.

Hakk'ı tanıyan ariflerin kölesi ol!

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.

Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.

İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.

Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!

Şayet ben Allah'a ve resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz.

Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.

Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.

Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.

Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.

Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terk etmektir.

Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.

Allah'tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.

Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.

Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.

Dört şeyi dört yere bırakın;uyumayı kabre.rahatı sırat köprüsüne.övünmeyi mizana.arzu ve istekleri cennete.

Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.

Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.

HZ OSMAN SÖZLERİ

İçkiden sakının, çünkü o bütün kötülük ve çirkinliklerin anasıdır… Aman içkiden uzak durun, vallahi îman ile içki mübtelâsı olmak, asla bir arada bulunmaz. Pek yakında birinin diğerini uzaklaştırmasından korkulur. (Nesâî, Eşribe, 44)

Çocukları para kazanmaya mecbur etmeyin! Siz onları mal kazanmaya mecbur ettiğiniz takdirde hırsızlık yaparlar. San'at sahibi olmayan câriyeleri de kazanca zorlamayın! Zira siz onları kazanca zorladığınız takdirde iffetlerini zedeleyerek kazanmaya çalışırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğnâ gösterin ki, Allah da sizi müstağnî kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır. (Muvatta', İsti'zan 42)

Resûlullah Efendimiz'e bey'at ettikten sonra hiç şarkı söylemedim, yalan konuşmadım ve sağ elimle tenâsül uzvuma dokunmadım. (İbn Mâce, Tahâret, 15)

Hz. Osman'ın cuma namazının fazileti hakkında aktardıkları

"Cuma günü imam hutbeye çıkınca su­sun ve hutbeyi dinleyin! Susan kimse dinlemese de, dinleyen kadar sevap kazanır. Namaz için kâmet getirilince safları düzeltin, omuzla­rınız bir hizâya gelsin. Zira safların düzgün tutulması namazı tamamlayan bir unsurdur."

- "Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâki olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allah'adır. Allah'tan korkunuz!" (İbn Ebi'd-Dünyâ, Mevsû'a, I, 77)

"Ey Âdemoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse dâimâ hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış! Çünkü ölüm meleği senden asla gâfil değildir. Ey Âdemoğlu! Bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gâfil olur ve kendin için hazırlık yapmazsan, elbetteki başkası senin için hazırlık yapmaz. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma ve bunun için de nefsinin hazırlığını görüp onun için rızık temin et! Sakın bu işi başkasına havale edeyim deme! Selam üzerinize olsun!" (Dîneverî, el-Mücâlese ve cevâhiru'l-ilm, II, 73; Ali el-Müttakî, no: 42790)

- "Cennet ile Cehennem arasında bulunsam da hangisine gireceğimi bilmesem, bunu öğrenmeden evvel çürüyüp toprak olmayı isterdim." (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60)

"Kulluk; haram helâl sınırlarını muhâfaza etmek, ahdlere vefâ göstermek, mevcûda rızâ göstermek, olmayana da sabretmektir."

"Müttakî bir kulun alâmetlerinden biri de, diğer insanları kurtulmuş, kendini ise helâk olmuş görmesidir."

"En büyük kayıp, sâhibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür."

"Kimin, dünya zindanı olursa, o mü'min kabirde rahat eder."