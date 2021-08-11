Hizmet zammı nedir? Kıdem zammı/hizmet zammı nedir? Kıdem zam oranı ne kadar?

Kamuya zam oranlarının açıklanmasının ardından araştırılan başlıklardan biri de "Hizmet zammı nedir?" oldu. Kamu işçilerine zam oranının belli olmasının ardından kamu işçileri ve memur aynı mı? sorularının yanıtları merak edildi. 700 binden fazla kamu işçisi bekliyordu ve belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işçisine yapılacak zammı açıkladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre, adı altında ilk kez bir zam kararı alındı.

Hizmet zammı nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında ye alıyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasının ardından merak edilen hizmet zammı hakkında detayları sizler için derledik.

HİZMET ZAMMI NEDİR?

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenlemedir. 506 sayılı Kanunun ek 5'inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32'nci maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı bazı ağır ve yıpratıcı işler için, farklı esas ve sürelerde verilmekteydi. Ancak 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesiyle yeniden düzenlendi. Bu kapsamda sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlandı.

KIDEM ZAM ORANI NE KADAR?

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre, "Aylıklara yılına 7 TL'den, ortalama 100 TL civarında zam yapıldı. Bu otuz yıllık bir talepti. Sosyal yardımlar 275 lira idi, 350 liraya çıktı." dedi.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu görevlileri yararlanabilmektedir. Bu işyerleri ve işler şunlardır;