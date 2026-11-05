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Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

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Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi Haber Videosunu İzle
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetler, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar Stuttgart'ı 2-0, sarı-lacivertliler ise Liverpool'u 3-2 mağlup ederken Türkiye'nin en yakın rakibi Hollanda'nın iki temsilcisi de haftayı mağlubiyetle tamamladı. Türkiye ile Hollanda arasındaki puan farkı 2.320'ye geriledi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Devler Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyetini aldı.
  • Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 yenerek Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında iki maçı da kazanmasını sağladı.
  • Hollanda temsilcileri PSV Eindhoven Club Brugge'a 2-1, Feyenoord ise Inter'e 3-0 yenildi; Türkiye 53.075 puanla dokuzuncu, Hollanda 55.395 puanla sekizinci sırada yer alıyor ve iki ülke arasındaki fark 2.320 puana indi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk futbolu adına sevindirici sonuçlar alındı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın güçlü ekipleri karşısında galip gelerek Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışına önemli katkı sağladı. İki temsilcimizin de kazandığı haftada Hollanda ekiplerinin puan kaybetmesi, sıralamadaki rekabeti daha da artırdı.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Devler Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray ise sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle birlikte Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında iki maçtan da zaferle ayrıldı.

HOLLANDA'NIN İKİ TAKIMI DA KAYBETTİ

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önüne geçmeye çalıştığı Hollanda, Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. Hollanda temsilcileri PSV Eindhoven ve Feyenoord, 4. haftadaki karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

PSV Eindhoven, Club Brugge karşısında 2-1 kaybederken Feyenoord da Inter'e 3-0 mağlup oldu. Hollanda ekiplerinin yaşadığı puan kayıpları, Türkiye'nin sekizinci sıraya yaklaşmasını sağladı.

TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDAKİ FARK 2.320 PUAN

Güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 53.075 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. Sekizinci sıradaki Hollanda'nın ise 55.395 puanı bulunuyor.

Böylece iki ülke arasındaki fark 2.320 puana kadar geriledi. Türk takımlarının Avrupa kupalarında alacağı sonuçlar, önümüzdeki haftalarda sıralamadaki yarış açısından belirleyici olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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