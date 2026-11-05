Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde meydana gelen silahlı olay, 12 yaşındaki Melek Göçer'in hayatına mal oldu. İddiaya göre dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun yüzüne isabet ettiği küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAVULDAN DÜŞEN TABANCA ATEŞ ALDI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

İddiaya göre evde dolaptan indirilen bavulun içerisinde bulunan tabanca yere düştü. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan küçük kız, yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Melek, durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 yaşındaki Melek Göçer, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Küçük kızın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

RUHSATSIZ TABANCAYA EL KONULDU, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Silaha el konulurken olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Polisin küçük kızın ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı