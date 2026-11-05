Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni

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Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde dev bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek devler ligindeki ilk galibiyetini elde etti. İkinci yarıda sergilediği performansla unutulmaz bir zafere ulaşan sarı-lacivertlilerde coşku, saha dışına da taşındı.

ASENSIO'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Sakatlığı nedeniyle dev karşılaşmada forma giyemeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, son düdüğün ardından heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

100 BİN BEĞENİYİ AŞAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’nin tarihi galibiyetini sarı-lacivert kalp emojileriyle kutlayan Asensio'nun bu paylaşımı, taraftarlardan büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde 100 bin beğeniyi aşan ve binlerce kez paylaşılan gönderi, gecenin en çok konuşulan içeriklerinden biri oldu.

İşte o paylaşım:

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