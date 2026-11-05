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GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

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GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
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Şimdilerde Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde GS TV sunucusu Serbay Şenkal'ın yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Şenkal'ın, henüz 16 yaşındaki Arda için "Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız" sözleri futbolseverlerin takdirini topladı.

  • GS TV sunucusu Serbay Şenkal, Arda Güler'in 16 yaşındayken Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yaptığı övgü dolu değerlendirmeyle yeniden gündeme geldi.
  • Şenkal, Arda Güler için 'Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak' ifadesini kullandı ve Fenerbahçe'yi tebrik etti.
  • Fenerbahçeli bir futbolcunun Galatasaray'ın yayın organında övülmesi futbolseverler tarafından centilmenlik ve objektiflik örneği olarak değerlendirildi.

Galatasaray'ın resmi yayın organı GS TV'de sunuculuk yapan Serbay Şenkal'ın, Arda Güler'in Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yaptığı değerlendirme yıllar sonra yeniden ilgi gördü. Genç futbolcunun yeteneğini ve liderlik özelliklerini öven Şenkal'ın ezeli rekabete rağmen kullandığı ifadeler, futbolseverler tarafından centilmenlik örneği olarak yorumlandı.

"TÜRK FUTBOLU ARDA GÜLER ADINDA BİR FUTBOLCU KAZANACAK"

Serbay Şenkal, Arda Güler'in henüz 16 yaşında olduğu dönemde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler var. Muazzam bir gole imza attı. 16 yaşında kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı, önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız"

"NE KADAR OBJEKTİF, HELAL OLSUN"

Yıllar önce yapılan açıklamanın yeniden paylaşılması, futbolseverlerden olumlu tepkiler aldı. Özellikle Galatasaray'ın yayın organında Fenerbahçeli bir futbolcunun bu sözlerle övülmesi dikkat çekti. Görüntüleri izleyen futbolseverler, "Ne kadar objektif, helal olsun" yorumlarıyla Şenkal'ın yaklaşımını takdir etti.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in henüz kariyerinin başında olduğu dönemde yapılan bu değerlendirme, genç futbolcunun ilerleyen yıllarda gösterdiği gelişimle birlikte yeniden anlam kazandı. Şenkal'ın yalnızca Arda Güler'i değil, Fenerbahçe'yi de tebrik etmesi ve "Bunlar bizim evlatlarımız" sözleriyle Türk futbolunun ortak değerlerine vurgu yapması, açıklamanın en çok dikkat çeken bölümü oldu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

futbolla ilgileneceksek böyle ilgilenelim, adam objektif yorum yapmış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserafet polat:

böyle insanları örnek alınmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları128547Ab&:

Sorun zaten Fenevli de eğitmek lazım

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