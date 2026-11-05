Karayolları ekipleri Karabet Geçidi'nde kar küreme ve tuzlamayı aralıksız sürdürüyor

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Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin çetin kış şartlarıyla bilinen yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Türkiye'nin en yüksek geçitleri arasında yer alan ve kritik güzergahlardan biri olan Karabet Geçidi, düşen ilk karla birlikte karla mücadele ekiplerini harekete geçirdi. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde, yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Karabet Geçidi, bölgede kışın erken başladığı noktaların başında geliyor. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

"Ulaşımda aksamaması için ekipler teyakkuzda"

Sürücülerin güvenliğini sağlamak ve yolun ulaşıma kapanmasını önlemek amacıyla Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede çalışmalara hız verdi. Ekipler, geçit boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı