: Hindistan cevizi yağı faydaları ve Hindistan cevizi yağı nedir? Aspir yağı nedir? Aspir yağı faydaları nelerdir?

06.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:07

Hindistan cevizi yağı faydaları ve aspir yağı faydalarına yakından bakarak birçok hastalıkta uygulayabileceğiniz doğal yönteme sahip olacaksınız. Kolayca evde yapabileceğiniz uygulamalarla elde edeceğiniz Hindistan cevizi yağı faydaları ve aspir yağı faydaları, size sağlık kazandıracak. Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Aspir yağı faydaları nelerdir?

ASPİR YAĞI FAYDALARI/ KADINLARIN YENİ SAĞLIK İKSİRİ: ASPİR YAĞI

Türkiye'de son yıllarda üretimi artan aspir bitkisinden elde edilen organik yağın, zayıflama, bronzlaşma ve masajdaki sağlıklı etkisi nedeniyle kadınlar tarafından yoğun talep gördüğü bildirildi.

Türkiye Aspir Derneği Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aspir bitkisinin artık halk tarafından da tanındığını söyledi.

Üretici ve yağ sanayisi tarafından benimsenen bitkinin, 2000 yılında 30 hektar alanda 18 ton üretildiğini ifade eden Akınerdem, bugün ise 50-60 bin hektar alanda 60 bin ton civarında üretildiğini belirtti.

Aspir üretimindeki artışın en önemli sebebin, biyokayıt projelerinin ülke gündemine girmesi olduğunu anlatan Akınerdem, bir süre sonra yağ kalitesi benimsenen bitkinin üretiminin daha da yaygınlaşacağını vurguladı.

Akınerdem, aspir yağının değerlerinin dünya tarafından çok iyi bilindiğini ancak ülkemizde yeni yeni benimsenmeye başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aspir yağı artık marketlerde, eczanelerde sağlık yağı olarak özellikle satılıyor. Lokal bölgelerin ve bünyenin zayıflatılmasında, hanımlar tarafından da bronzlaşmada kullanılıyor. Aspir bitkisinin ekiminden hasadına kadar gübreleme ve ilaçlamaya tabi tutulmadığı için organik olduğuna inanıyoruz. Organik pazarlarda çok rahat bulabilirsiniz. Kuraklığa dayanıklı bir bitki olan aspire nadas alanlarının bir kısmı açılabilse, biyozidel sekötörüne yağ verme imkanımız olacak. Yaklaşık 5-6 milyar dolarlık bir sektör oluşturabiliriz. Derneğimizin bütün çalışmaları bu değeri elde etmek için."

Fikret Akınerdem, aspir yağının sağlık sektöründe kullanılması ve organik olması nedeniyle biraz pahalı olduğunu, litresinin 10-20 lira arasında satıldığını anlattı.

Özellikle obezite probleminin olduğu bu dönemde aspir yağını zayıflama verejim yağı olarak tavsiye edebileceklerini ifade eden Akınerdem, "Vatandaşımız bu yağı nerede bulursa alsın. Hiçbir zararı, yan etkisi olmadan kolesterolü düşürüyor. Annelerimiz ve hanım kardeşlerimiz sofralarında kullansınlar. Bu yağın yarım litresi Almanya, Fransa ve İtalya'da 8 avroya satılıyor. Sahillerde, otellerin havuzlarında güneşlenen hanımlara aspir yağını tavsiye ediyorum. Bunun çok faydasını göreceklerdir" diye konuştu.

ASPİR YAĞI FAYDALARI/ ASPİR HEM İÇİ HEM DIŞI GÜZELLEŞTİRİYOR

Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren üretimi hız kazanan aspir bitkisinden elde edilen yağın, içerdiği faydalı asit sayesinde vücudu hem içten hem de dıştan güzelleştirdiği belirtildi.

CLA olarak da bilinen "Conjugated Linoleic Acid" içeren aspir yağı, hem kilo vermeye ve cildin güneşten korunmasına hem de cilt lekeleri, kırışıklıklar ile çatlaklarının onarımına yardımcı oluyor.

Türkiye Aspir Derneği Başkanı da olan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aspir bitkisinden elde edilen yağın bütün dünyada rağbet gördüğünü söyledi.

Aspirin, Türkiye'de kolay yetişen bir bitki olmasının sağlık hassasiyeti olan herkes için büyük fırsat olduğunu dile getiren Akınerdem, bu yağın kullanımı yaygın olan ayçiçek ve zeytin yağı gibi sofralarda yer alabileceğine dikkati çekti.

Akınerdem, aspir yağının yemeklerde ve salatalarda kullanılabileceğini belirterek, "Ben evde yumurtamı aspir yağıyla pişiriyorum. Mükemmel, harika bir tadı var. Son zamanlarda çevremdeki aspir yağı kullanıcılarından da çok güzel övgüler duydum." dedi.

Aspirin vücuda faydasının keşfedildiğine ve özellikle yurt dışında büyük ilgi gördüğüne değinen Akınerdem, aspir yağının, vücuttaki yağların yakılmasını ve dışarı atılmasını sağladığını, metabolizmayı hızlandırarak kişilere kolay kilo verdirdiğini aktardı.

"Aspirle 37 kilo verdi"

Aspirin, içerdiği CLA sayesinde genellikle besin takviyesi satılan yarlerde zayıflatıcı ürün olarak satıldığının altını çizen Akınerdem, şöyle devam etti:

"Vücut yağlarını parçalayan CLA, yüksek oranda aspirde bulunmaktadır. Geçen gün Amerika'daki bir arkadaşım arayarak 'Bütün ek gıdalarda CLA yazıyor hocam, tebrik ederim' dedi. Biz de inşallah yeni yeni kıymetini anlamaya başladık. Aspir yağının kilo verdirici etkisini çevremizden de gözlemleyebiliyoruz. Aspirle çok iyi kilo verenler oldu. Geçen sene Malatya'dan bir telefon aldım. Arayan kişi, 'Hocam çok teşekkür ederim. Sadece aspir yağı kullanarak 37 kilo verdim. Bu yağı kullanarak, hiçbir şeyimden eksiltmeden kilo verdim. Eskiden metabolizmam çok tembeldi. Daha sonra eşim de kullanmaya başladı ve şu anda çok mutluyuz' dedi."

Akınerdem, aspir yağının zayıflamak amacıyla günde bir çorba kaşığı tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "Genellikle sabahları aç karına içmelerini tavsiye ediyorum. Su, çay, yoğurt veya süt ile karıştırıp içebilirler. Sabah yumurtalarını da bununla pişirebilirler, çorbalarına da katabilirler. Kullandıktan sonra da 15-20 dakika vücudu ısındıracak kadar spor yaparlarsa, en azından yürülerse, eminim ki kısa sürede faydasını göreceklerdir." diye konuştu.

Aspir yağı kullananların kolon kanserine yakalanma riskinin azalacağını, kabızlık gidermek için faydalı olduğunu aktaran Akınerdem, şunları kaydetti:

"Cilt sorunlarını çözme konusunda da oldukça etkili. Aspir yağını bütün vücuda, makyaj malzemesi yerine de kullanmayı öneriyorum. Bu yağ gözenekleri kapatmıyor, lekeleri, çizgileri ortadan kaldırıyor ve cildi besliyor. Nemlendirici ve özellikle güneş kremi olarak kullanılabiliyor. Güneş kremi olarak denize girmeden önce ve girdikten sonra sürün. Güneş kremi olarak kullanılabilir. Aspir yağı hem vücudunuza sağlık kazandırır, bazı ölü hücreleri atar ve canlandırır hem de hücre yenilenmesini hızlandırır. Saç bakımı için de kullanılabilir. Bu yağ artık ülke gündemine girmiştir. İstiyoruz ki mutfaklara da girsin. Ben soğuk pres olarak kullanılmasını öneriyorum. Ancak rafineri olarak da yemeklerde kullanılabilir."

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ 7 ÇEŞİT FAYDASI VAR

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, son dönemde popülerliği artan Hindistan cevizi yağının birçok amaçla kullanıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hindistan cevizi yağının soğuk sıkım yöntemiyle elde edildiğini, yağ asitleri ve mineraller bakımından oldukça zengin olan Hindistan cevizinin dünyada kullanımının yaygın ve 7 çeşit faydası olduğunu açıkladı.

Hindistan cevizi yağının 7 çeşit faydası şu şekilde belirtildi:

"Bir miktar Hindistan cevizi yağını pamuğa sürün ve makyajınızı temizleyin. Durulamaya gerek kalmadan cildiniz hem temiz hem nemli kalsın. Duştan sonra antiseptik özelliği ve muhteşem kokuya sahip Hindistan cevizi yağı ile bütün vücudun nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Tıraştan sonra oluşacak cilt tahrişlerine karşı da kullanılabilir. Özellikle dirsek, topuk ve karın çatlaklarının giderilmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Her gün masaj yaparak uygulanabilir. Tırnaklarınız zayıf ve çabuk kırılıyorsa her gece yatmadan önce bir miktar Hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza ve çevresine sürün. Kısa zamanda tırnaklarınızın güçlendiğini göreceksiniz.

Hindistan cevizi zengin içeriği ile saçların beslenmesine, sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Saç diplerine ve saç uçlarına Hindistan cevizi yağını uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra doğal içerikli bir şampuanla saçınızı yıkayın. Haftada 1 uygulayın, saçlarınız sağlıkla parlasın. 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağına 5 damla lavanta yağı, yarım çay kaşığı argan yağı karıştırın ve tüm vücudunuza masaj yaparak sürün. Bu karışımla yapacağınız masaj kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Pasta hamuruna, salatalara katacağınız Hindistan cevizi yağı ile harika tatlar yakalayabilirsiniz. Sıvı halde salatalara, katı halde tereyağı yerine kullanılabilir."

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI EVDE NASIL KULLANILIR?

Günümüzün mucize ürünü Hindistancevizi yağı. Böyle anılmakta da oldukça haklı. Doğanın bize sunduğu birçok mucize ürün var ama bu farklı. Çünkü cilt bakımından yemek yapımına, ev temizliğinden oda kokusuna kadar birçok alanda harikalar yaratıyor. Gelin birlikte Hindistan cevizinin cilt ve saç bakımı dışında mucize yarattığı alanları inceleyelim. Hindistan ceviziyle hayata mucize katmanın 14 yolu Muftaktaki mucize 1- Tencere ve tavalarınız ışıldasın Dökme demirden yapılan tüm ürünler, ilk günkü özelliğini korumak için bakıma

Günümüzün mucize ürünü Hindistancevizi yağı. Böyle anılmakta da oldukça haklı. Doğanın bize sunduğu birçok mucize ürün var ama bu farklı. Çünkü cilt bakımından yemek yapımına, ev temizliğinden oda kokusuna kadar birçok alanda harikalar yaratıyor. Gelin birlikte Hindistan cevizinin cilt ve saç bakımı dışında mucize yarattığı alanları inceleyelim.

Hindistan ceviziyle hayata mucize katmanın 14 yolu

Hindistan cevizi yağı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Tencere ve tavalarınız ışıldasın

Dökme demirden yapılan tüm ürünler, ilk günkü özelliğini korumak için bakıma ihtiyaç duyar. Bitkisel yağ ya da margarin yerine Hindistan cevizi yağı kullanarak, tencere ve tavalarınızın yüzeyini uzun yıllar boyunca koruyabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Ahşap mutfak eşyalarınız koruma altında

Mutfakta ahşap ürünler kullanmayı sevenlerdenseniz, bu taktik çok işinize yarayabilir. Tahta kaşık, kesme tahtası ve daha birçok ahşap mutfak eşyanızı temizledikten sonra Hindistan cevizi yağı ile ovalayıp bir süre bekletirseniz, daha uzun süre parlak ve yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/Mutfak robotu ve küçük motorlu ürünler

Mutfak robotlarının mekanizması sorunsuz çalışmak için bakıma ihtiyaç duyar. Hindistan cevizi yağıyla küçük motorlu ürünlerinizi yağlayarak, daha iyi çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Böylece kötü kokulu yağları kullanmak yerine, sorunu doğal yoldan çözebilirsiniz.

Dolaptaki mucize

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/Deri ürünlerin bakımı

Evinizdeki deri döşemeler ya da giysilerinizin bakımı için, Hindistan cevizi yağı çok iyi bir seçim. Hem hoş kokusu hem parlaklık katan dokusu hem de yüksek bakım özelliği sayesinde, deri kaplamalarınız hiç olmadığı kadar iyi görünecek ve yıllara meydan okuyacak.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Fermuar sorununa çözüm

Daha önce takılan fermuarlarınıza krem/ vazelin gibi ürünler kullanmayı muhtemelen denemişsinizdir. Fakat bu ürünler kısa süreli çözüm sağlarken, Hindistan cevizi yağı çok daha etkili sonuçlar sağlar. Bu mucizevi yağı bozuk fermuara sürün ve ileri geri hareket ettirin. İşte düzeldi!

Banyodaki mucize

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Banyonuzdaki tropikal esinti

Hindistan cevizi yağının diğer yağlara göre daha aromatik ve baskın bir kokusu vardır. Bu özelliğinden yararlanarak, Hindistan cevizi yağını banyonuzdaki kötü kokuları bastırmak için kullanabilirsiniz. Banyonuzda bulunan mumlara birkaç damla yağ damlatmak pratik bir çözüm. Ancak siz daha yaratıcı çözümlerden hoşlanıyorsanız, bu yağı kullanarak kendi mumunuzu yapabilir ve daha yoğun bir koku elde edebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Musluklar parlasın

Hindistan cevizi yağı iyi bir metal parlatıcıdır. Musluklarınızı ve diğer metal döşemelerinizi bu yağ ile silerek, parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Duş kalıntıları uçup gitsin

Duş kabininizin pırıl pırıl olması için her şeyi denediniz ama yine de biriken lekelerden kurtulmanın yolunu bulamadınız mı? Hindistan cevizi yağı duşta da mucize yaratıyor ve duş kalıntılarını sizin için temizliyor. Denemeye değer.

Oturma odasındaki mucize

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Ahşap eşyaların bakım saati

Mutfaktaki ahşap eşyalarınızda olduğu gibi, evinizin her yerindeki ahşap mobilyalarınız için Hindistan cevizi yağı bakımını uygulayabilirsiniz. Böylece ahşap mobilyalarınız daha bakımlı ve yeni gibi görünürken, evinizi hoş bir koku saracak.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Yapışkan maddelere elveda

Yeni aldığınız ama etiketini bir türlü çıkaramadığınız bir ürün ya da çocuğunuzun etrafa yapıştırdığı sakızı görünce ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Onun da çözümü Hindistan cevizi yağında. Sadece sürün ve mucizeye tanık olun. Halı ve kumaşta kullanmadan önce kumaşın iz tutup tutmadığını test etmeniz gerekir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Toz almanın yeni yolu

Bir miktar Hindistan cevizi yağı, tozun kolay çıkmasına ve tozlanmanın gecikmesine yardımcı olur. Temizlik ritüelinize bir yenisini daha eklemeye hazır olun.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Kapı gıcırtısına son

Gıcırdayan kapılar can sıkar. Farklı yağlarla bu gıcırdama önlenebilir fakat diğer yağlardan daha koyu bir kıvama sahip olan bu yağ, gıcırtılara karşı kesin çözümdür.

Bahçedeki mucize

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Pas lekeleri uçup gitsin

Pas lekelerinin bahçenizin güzelliğini gölgelemesine ve sağlığınızı tehdit etmesine izin vermeyin. Bir miktar Hindistan cevizi yağı ile ıslatılmış bez yardımıyla paslı bölgeleri temizleyerek, paslardan kurtulabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Bahçe makineleri ve bisikletler durmasın

Çim biçme makinenizin sorunsuz çalışması ve bisikletlerinizin zincir bakımları için, Hindistan cevizi yağı iyi bir tercih olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken konu, yağı ince bir tabaka halinde sürmektir. Dışarıda bulunan eşyalarınız soğuk havayla temas ettiğinden, bu durum yağın katılaşmasına ve araçların kullanımını aksatmasına neden olabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ BİLİNMEYEN FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)'ni içerir. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır.

Bildiğiniz ve denediğiniz en etkili makyaj temizleyicileri kadar etkilidir. Hatta en dayanıklı su geçirmez maskaranın bile Hindistan cevizi yağı karşısında hiçbir şansı yok. Bir parça pamuğa bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün,cildinize uygulayın ve 10 -15 dakika bekletin.Makyajın eriyip gittiğini göreceksiniz.

Dudağınızda çıkan uçuğun üzerine birazcık hindistan cevizi yağı uyguladığınızda iz bırakmadan uçuğunuzdan kurtulabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant diyebiliriz. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.

Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapın. Ağzınızın çok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakteriler yok etmeye yardımcı da olacaktır.

Hindistan cevizi yağının faydaları...

Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)'ni içerir. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Makyaj temizlemede etkili

Bildiğiniz ve denediğiniz en etkili makyaj temizleyicileri kadar etkilidir. Hatta en dayanıklı su geçirmez maskaranın bile Hindistan cevizi yağı karşısında hiçbir şansı yok. Bir parça pamuğa bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün,cildinize uygulayın ve 10 -15 dakika bekletin.Makyajın eriyip gittiğini göreceksiniz.

Uçuğunuz varsa yok ediyor!

Dudağınızda çıkan uçuğun üzerine birazcık hindistan cevizi yağı uyguladığınızda iz bırakmadan uçuğunuzdan kurtulabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Doğal deodorant etkisi yaratıyor

Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant diyebiliriz. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Ağız kokusunu gideriyor

Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapın. Ağzınızın çok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakteriler yok etmeye yardımcı da olacaktır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Mantar oluşumunu engeller

Hindistan cevizi yağı; anti-bakteriyel bir özelliğe sahiptir ve mantar oluşumunu da engeller. Bir parça karbonatla karıştıracağınız hindistancevizi yağıyla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bunu ayda 1 kez uygulayın ve gerekirse diş hekiminize de danışın.

Göz altı torbalarını yok ediyor!

Göz bakımı için fazladan para harcamanıza gerek yok! Her gece yatmadan 30 dakika önce,parmak uçlarınızla Hindistan cevizi yağını göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın.Göz altı torbalarının ve ince çizgilerin onarılmasında Hindistan cevizi yağı etkili bir seçenektir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Tahriş cildinizi tedavi ediyor

Eğer beden temizliği için jilet kullanıyorsanız, traş sonrası tahriş ve cilt kuruluğunu önlemek için Hindistan cevizi yağı kullanın. Traş köpüğü veya kullandığınız köpürtücünün içine de ekleyebilirsiniz,tek başına da kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Hamilelik çatlaklarını azaltıyor

Özellikle hamile kadınların evde bir kavanoz Hindistan cevizi yağı bulundurmasında fayda var. Oluşacak çatlakların derecesinin azalmasında, görüntünün düzelmesinde Hindistan cevizi yağının katkısı olacaktır.

Saçlarınızı onarıyor

Vücudu nemlendiren Hindistan cevizi yağı, saçlara da çok iyi geliyor. Saça nem, parlaklık ve yumuşaklık kazandıran Hindistan cevizi yağını saçınıza sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla saçlarınızı durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Peeling etkisi

Hindistan cevizi yağı güzellik rutininize eklemeniz gereken doğal bir mucize. Peeling ( vücuttaki ölü derileri soyma işlemi) için de kullanabileceğiniz bu yağ ile pürüzsüz ve yumuşacık bir cilde sahip olabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını ve tozşekeri karıştırın. Ardından vücudunuza sürün ve ılık suyla durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Anne sütünü arttırıyor!

Emziren bir anneyseniz, anne sütünün bebeğin gelişiminde ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Hindistan ceviz yağı, içeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde anne sütünün artmasına yardımda bulunuyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Tırnaklarınızı güçlendiriyor

Tırnaklarınız zayıfsa ve hemen kırılıyorsa,her gece yatmadan önce hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.Hem tırnaklarınızın hem de tırnak çevresindeki derinin güçlendiğini fark edeceksiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Makyaj fırçalarınızı pırıl pırıl yapıyor!

Kadınların en büyük sorunudur, makyaj fırçası temizliği... Hindistan cevizi yağı bu soruna da çare oluyor. Tek yapmanız gereken ayda bir kez, anti bakteriyel bir sabunun içine bir çay kaşığı Hindistancevizi yağı karıştırıp, fırçalarınızı temizlemek! Ne kadar kolay temizlendiğini görünce siz de çok şaşıracaksınız!

Doğal Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında yarı katı hale gelir. Bu haliyle ideal bir dudak balmıdır. Dışarı çıkmadan önce bu kıvamdaki Hindistan cevizi yağını dudaklarınıza sürün ve dışarı öyle çıkın. Olumsuz çevresel koşullarda nasıl bir dudak koruması sağladığını göreceksiniz. Dudaklarınız çatlamayacak.

Kas ağrılarına birebir!

Böcek ve sinek ısırığı, zorlama nedeniyle oluşan kas ağrıları Hindistan cevizi yağı uygulayarak hafifletilebilir.

Hindistan cevizi yağı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI KEŞFEDİN

Hindistan cevizi yağı ile neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bakım uygulamalarınızda favori ürününüz haline gelecek olan Hindistan cevizi yağı, sizi adeta yeniden canlandırıyor. İşte Hindistan cevizi yağı ile yapabileceğiniz uygulamalar:

Dökülen saçlara dur deyin: Hindistan cevizi yağı ile sedir ağacı yağını, lavanta esansiyel yağını, kolza yağını ve çok az tıbbi acı biberi karıştırıp günde üç defa etkilenen bölgeye uygulayın. Bu formül saçlarınızın büyümesine yardım edecek.

Vücut lekelerine karşı çözüm: Hindistan cevizi yağını lekeli bölgeye sürün. Birkaç uygulama sonrası lekelerden kurtulacaksınız.

Nemlendirin: Cilt kremlerini içeriğinde genel su vardır ve cildi kurutucu etki gösterir. Hindistan cevizi yağında su olmadığı için bu olumsuz etki görülmez.

Göz kremi: Hindistan cevizi yağı göz kapaklarına ve gözaltlarına sürüldüğünde kırışıklık, şişkinlik ve gözaltı morluklarını giderici etki gösterir.

Yüz arındırma: Hindistan cevizi yağını Hint, avokado, badem ve zeytinyağı ile karıştırıp ev yapımı yüz arındırma ürünü yapabilirsiniz.

Makyaj çıkarıcı: Bir miktar Hindistan cevizi yağını pamuğa sürerek makyaj çıkarıcı olarak kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NELERE İYİ GELİR?

Hindistan cevizi yağı sağlık açısından birçok faydayı bünyesinde barındırır. Hindistan cevizi yağının nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde siz de çok şaşıracaksınız.

Metabolizma: Hindistan cevizi yağı metabolizmayı hızlandırarak enerjik olmanızı ve yüksek performansta spor yapmanızı sağlar.

Kemik sağlığı: Magnezyum ve kalsiyum emilimine yardım ederek kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini sağlar.

Sağlıklı akciğerler: Hindistan cevizi yağı hücre yüzeylerindeki akışkanlığı sağlayarak akciğer sağlığına olumlu etki yapar.

Besin takviyesi: Zengin bir vitamin ve mineral deposu olan Hindistan cevizi yağı A, E, D ve K gibi vitaminleri içerir.

Kilo kontrolü: Doymuş yağ asitleri içeren Hindistan cevizi yağı, iştahı kontrol altına alarak kilo kontrolünde size yardım eder.

Sindirime yardımcı: Hindistan cevizi yağında bulunan etken maddeler, sindirim sistemini kontrol ederek irritabl bağırsak sorunu gibi problemlerin giderilmesine yardım eder.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI UYGULAMASI

Thesoapfactory soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı ürününü kullanarak cildinizde ve saçınızda harikalar yaratabilirsiniz. Doğal ürün seçenekleri içinde özel yapısı ile öne çıkan Hindistan cevizi yağı, kolay uygulanması ve etkili sonuçlar vermesi ile özel bir seçenek durumundadır.

Hindistan cevizi yağı cilt uygulaması: Thesoapfactory soğuk sıkım Hindistan cevizi yağından bir miktar alıp cezvede ısıtın. Cilt lekesi olan bölgeye parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. 5-10 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra 1 saat bekleyin. Daha sonra uygulama yaptığınız bölgeyi ılık su ile durulayın.

Hindistan cevizi yağı saç uygulaması: Bir tencerede suyu ısıtın. Thesoapfactory soğuk sıkım Hindistan cevizi yağını kavanozu ile beraber ısıtılmış suyun olduğu tencereye alın. Yumuşayan Hindistan cevizi yağından elinize bir miktar alın. Kısa saçlar 2 yemek kaşığı, uzun saçlar 4 yemek kaşığı miktarı yeterlidir.Parmak uçlarınızla saçınıza ve saç diplerinize 3 dakika boyunca uygulama yapın. Bone takarak Hindistan cevizi yağının etkisini artırmasını sağlayın. 20-30 dakika bekledikten sonra koruyucu ve sülfür içermeyen bir şampuanla saçınızı durulayın.

Hindistan cevizi yağı

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ Hindistan Cevizi Yağı Bel İnceltiyor

Hindistan cevizi yağı, diğer yağlardan farklı olarak orta zincirli yağ asitleri içerir.

Orta zincirli yağ asitlerinin vücutta işlenmesi diğer birçok yağda bulunan uzun zincirli yağ asitlerinden daha farklıdır. Sindirim sisteminden direk karaciğere gönderilerek, enerji üretimine dahil olurlar.

Hindistan cevizi yağının diğer yağlara göre vücutta yüzde 23 daha az depolandığı düşünülüyor. Ayrıca bu yağın termojenik yani metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğu bilimsel çalışmalarda belirlenmiştir.

Günde ortalama 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını diğer yağların yerine tüketen kişilerde günlük enerji harcaması yüzde 5 artmıştır.

Kadınlar ve erkekler üzerinde yapılan araştırmalarda, Hindistan cevizi yağının özellikle kalp sağlığını tehdit eden karın bölgesi yağının azalmasında etkili olabileceği kanıtlanmıştır.

Günde 2 tatlı kaşığı kadar bu yağı tüketen kadınlarda tüketmeyenlere göre bel çevresinde anlamlı bir incelme saptanmıştır.

Bu yararlı etkilerine rağmen Hindistan cevizi yağının; yağlı bir bonfileden veya tereyağından daha fazla doymuş yağ içerdiğini unutmamak da fayda var.

Zayıflamaya yardımcı etkisi sebebi ile aşırı miktarda tüketilmesi kalp sağlığının olumsuz etkilenmesine ve kötü huylu kolesterolün yükselmesine neden olabilir.

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