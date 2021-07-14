Hasret sözleri: Duygusal hasret sözleri, Hasret ile ilgili sözler nelerdir? Sevgiliye hasret sözleri, hasretle ilgili sözler!

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HASRET SÖZLERİ 2021

- Sensiz her şey yarım, yarım.

- Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

- Yalnızlık; müziğin bile seni dinlemesidir.

- Yalnızlık çok güzeldir ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

- Yalnızlık; müziğin bile seni dinlemesidir.

- Özlemenin en erdemlisi karşılıksız olanıdır...

- Seni bekleyişimin adı yok. Sadece yüreğimde lal olmuş duamsın. (Hz. Mevlana)

- Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, sol yanın uzaklarda ise yapayalnızsın.

- Dostu yok gecelerin, geceler çok uzun, geceler bir ömür ömür dediğin bir tutam ümit, ümidi yok yarınların, tıpkı senin yokluğun gibi ve ben biraz daha sana hasret.

Hasretle ilgili sözler

- Hasret koparıp atıyor bitmez bu kara geceler hasret dolanıp duruyor bitmez bu keder.

- Özlemekten daha zor bir şey varsa o da özlediğini özlediğin kişiye söyleyememek.

- Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

- Bir gün bana soracaksın, ben mi yoksa hayatımı daha çok seviyorsun diye. Hayatı diyeceğim. Küsüp gideceksin ama hiç bir zaman bilmeyeceksin benim hayatım sensin.

- Akşamın matem rengine büründüğü saatte gökyüzündeki kandiller tek tek yanmaya başladığında içimde sessiz bir çığlık. Özlemeyi özledim. Özlemeye değer ne kaldıysa.

- Bu hasretin süresi yok, bir gün sona eresi yok.

- Özlüyorum ama o kadar uzun bir saniye, her saniye.

- Bu hasretin süresi yok, bir gün sona eresi yok.

- Bazen mutlu olmak değil sadece onunla olmak istersin.

- Gitmek unutmak değildir sen bunu biliyorsun, aklımda gözlerin varken sen buna gitmek mi diyorsun?

- Sen benim içten içe kanayan yaramsın, ne kadar özlendiğini bilsen yokluğundan utanırsın.

DUYGUSAL HASRET SÖZLERİ

- Sen de fark ettin mi saat vuslatı hasret geçiyor.

- Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm yine yoksun diye düşmanım her güne!

- Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, sol yanın uzaklarda ise yapayalnızsın.

- Özlemekten daha zor bir şey varsa o da özlediğini özlediğin kişiye söyleyememek.

- Sonunda hiç gelmedin ve ben seni özlemeyi sever oldum...

- Gözlerine bakınca hasretini silip, kuş olup yanına uçasım geliyor. Kuş olamam belki ama seni bir ömür sevebilirim.

- Geceler çok uzun gecelerin dostu yok, geceler bir tutam ümit, yarınların ümidi yok, aynı senin yokluğun gibi… Yarın ben sana daha hasret.

- Öyle özlersin ki gel diyemezsin, sadece beklersin.

- Bazen mutlu olmak değil sadece onunla olmak istersin.

- Hasretin yetti cana, gel gayrı gel canım cananım, ömrüm yoluna feda bitsin ayrılık.

- Beklerken ruhun acıyorsa, kavuşunca ruhun yeniden doğar.

- Hayalin karşımda, sözlerin aklımda, sesin kulağımda! Çok özleniyorsun bir tanem...

- Seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır bu kalbim...

- Her insan özler; bazısı maziyi bazısı geleceği bazısı da hiç gelmeyecek sevgiliyi...

Hasret sözleri

HASRET İLE İLGİLİ SÖZLER

- Seni seviyorum demeyi bile özledim, küsüp barışmamızı özledim, seni özledim…

- Unutamadığım bir isim var. Koparamadığım bir çiçek var. Kuramadığım bir hayal var. Bir de özleyip de ulaşamadığım sen varsın.

- Gecenin en tatlı uykusundan seninle dolu rüyalar ile uyanıyorum.

- Yalnızlık çöllerde veya denizlerin mavi derinliklerinde olmak değil, seni arayıp da bulamamaktır.

- Bu özlemek değil bildiğin yangın!

- Kışın baharı özlediği gibi özledim seni, toprağın suya hasret olduğu gibi hasretim ben de sana...

- Saatlerce sarılsak da fark etmez, bıraktığım anda yine özlerim.

- Artık gelip bana sarılsan da üstüm aşk koksa.

- Eğer birini özlüyorsa mevsim yaz da olsa üşürsün.

- Sen benim içimde kanayan bir yarasın. Hasretimi görsen yokluğundan utanırsın.

- Yokluğun yağmura yazı yazmak gibi zor, her günün sonunda seni özlüyorum.

- Sen bana yanı başımdayken bile uzakmışsın, severken unutmanın imkansız olduğunu anlayamamışsın.

- Sen hiç gelmedin ve ben sonunda seni özlemeyi bile sever oldum.

- Kalbim seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır.

SEVGİLİYE HASRET SÖZLERİ

- Saat kaç sevgilim? Burada vuslatı hasret geçiyor.

- Şu an benden uzaklarda olsan da, sana sarılamasam da, dokunamasam da, sesimi duyuramasam da kalplerimizin birlikte olduğunu ve beni özlediğini biliyorum.

- Sanma ki sevmek sadece beraber olmaktır. Senin olmadığın zamanlarda bile seni yüreğinde yaşatabilmektir.

- Yalnızlık güzeldir ama işin ucunda sensizlik var, işte o çok zor.

- Bazen mutlu olmaktan ziyade sadece onunla olmak istersin.

- Yaşamak nefes almak değilmiş anladım. Seni severken sensiz olmak ateşlerde yanmak gibi bir şey!

- Birini sevmenin en güzel yanı özlemdir, beklemenin en güzel yanı ise sevgiliye kavuşmaktır.

- Aramıza uzun yollar, kocaman okyanuslar koydun! Beni buralarda yapayalnız bırakıp nerelere kayboldun?

- Kokuna olan hasretim, içimdeki en büyük yara!

- En çok da yüreğim özledi seni…

- Hasretin kalabalık bir şehirde yapayalnız kalmak gibi!

- Yüreğim sana bir çocuk gibi hasret kaldı.

- Aşk, sevdiğine hasret kalmakmış...

HASRET İLE İLGİLİ ŞARKI SÖZLERİ

HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM SÖZLERİ

Hasretinle yandı gönlüm

Yandı yandı söndü gönlüm

Evvel yükseklerden uçtu

Düze indi şimdi gönlüm

Gözlerimde kanlı yaşlar

Hasretin bağrımda kışlar

Başa geldi olmaz işler

Bin bir dertle doldu gönlüm

Gelecektin gelmez oldun

Halimi hiç sormaz oldun

Yaralarımı sarmaz oldun

Yokluğundan soldu gönlüm

Gözlerimde kanlı yaşlar

Hasretin bağrımda kışlar

Başa geldi olmaz işler

Bin bir dertle doldu gönlüm

Aramızda karlı dağlar

Hasretin bağrımı dağlar

Çaresizlik yolu bağlar

Yokluğundan öldü gönlüm

Yokluğundan öldü gönlüm

Yokluğundan öldü gönlüm

AYRILIK HASRETİ SÖZLERİ

Ayrılık hasreti kar etti cana, kar etti cana

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Selamım, tebriğim kutb-i cihana, kutb-i cihana

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli cananımdan bir haber

Bülbül gibi bağlamışım kareler, gülüm kareler

Ayrılık derdine yoktur çareler

Ayrılık derdine yoktur çareler

Merhem kabul etmez derde yareler, anem yareler

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli sultanımdan bir haber

Sıtkı'yam, kalmışım ıssız çöllerde, yar yar çöllerde

Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda

Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda

Gönlüm intizarda gözüm yollarda, yar yar yollarda

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli sultanımdan bir haber

ÖLÜRÜM HASRETİNLE SÖZLERİ

Gördün mü bak, bizden öteside varmış

Yaşananların hepsi, meğer birer, yalanmış

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

Yar, ellerin nerde?

Ya benide götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

Yar, ellerin nerde?

Ya benide götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

Geceler uykusuz, geçer oldu, ömrümde

Anılar birer birer, batırır hançeri kalbime

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

Kaderimde bu da mı vardı?

Sevdiğimi başkalarıyla

Göreceksem eğer kör olsun bu gözler

Görmeyeyim bir daha

Yar, ellerin nerde?

Ya beni de götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

Yar, ellerin nerde?

Ya beni de götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

Yar, ellerin nerde?

Ya beni de götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç, yaşayamam ki

Ölürüm hasretinle

Yar, ellerin nerde?

Ya beni de götür, ya da gitme

Bilirsin sensiz ben hiç

HASRET RÜZGARLARI SÖZLERİ

Hasret rüzgarları çok erken esti

Savrulduk sevgilim dertlerden yana

Zamansız dökülen yapraklar gibi

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Zamansız dökülen yapraklar gibi

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti

En güzel duygular silindi gitti

Nasıl da sevmiştim bilirsin seni

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Nasıl da sevmiştim bilirsin seni

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

O çocuk gülüşün aklımdan gitmez

Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez

Boşalan kadehler teselli etmez

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Boşalan kadehler teselli etmez

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti

En güzel duygular silindi gitti

Nasıl da sevmiştim bilirsin seni

Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Nasıl da sevmiştim bilirsin seni

Ayrıldık sevgilim doymadım sana