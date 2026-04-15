Haberler

Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin Ayla Kara olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Okulda yaşanan kan donduran olayda, öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

FEDAKARLIĞI YÜREK DAĞLADI 

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Ayla Kara’nın, saldırı anında öğrencilerini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kara’nın öğrencilerini kurşunlardan korumak üzerlerine kapandığının ortaya çıkması yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

OKULUN SEVİLEN ÖĞRETMENİYDİ 

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. 

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara’nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

