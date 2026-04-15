Demet Özdemir’den "Dizi" eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Demet Özdemir’den 'Dizi' eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım
Eşref Rüya dizisinin başrolü Demet Özdemir, okul saldırıları sonrası sosyal medyada şiddetin kaynağı olarak dizilerin gösterilmesine sert tepki gösterdi. Yaşanan trajedi üzerinden sektörün hedef tahtasına oturtulmasına isyan eden ünlü oyuncu, "Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza ben utandım" sözleriyle sitemini dile getirdi. Özdemir, okulların en güvenli sığınak olması gerektiğini vurgulayarak derin üzüntüsünü paylaştı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırıları tüm ülkeyi yasa boğarken, sosyal medyada saldırıların sorumlusu olarak televizyon dizilerinin gösterilmesi tartışma yarattı. Eşref Rüya dizisindeki performansıyla gündemde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu iddialara ve kendisine yönelik linç girişimlerine çok sert bir karşılık verdi.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN NE HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşanan trajedi sırasında odak noktasının dizilere kaydırılmasına isyan etti. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza ben utandım."

"OKUL EN GÜVENLİ SIĞINAK OLMALI"

Sadece tepkisini dile getirmekle kalmayan Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaşanan acının derinliğine dikkat çekti. 

Okulların çocuklar için en güvenli yer olması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Okul yuvadır. Bir çocuğun evinden sonraki en güvenli sığınağıdır. Öyle olmalıdır. Çok üzgünüm... Artık kelimem kalmadı" diyerek duygularını paylaştı.

DİZİLER HEDEF TAHTASINA OTURTULDU 

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin, mafyatik vurguların toplumu ve gençleri olumsuz etkilediğini savunarak bu dizilerin kaldırılması yönünde kampanya başlattı. 

Elif Yeşil
