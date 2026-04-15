Vali Gül'den, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonrası sanal medyada yayılan paylaşımlara ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonrası sosyal medyada yayılan korkutucu paylaşımlara tepki gösterdi. Eğitime dair yapılan kaygı verici paylaşımlara karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığına dair bilgi verdi.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası sanal medyada paylaşılan bazı mesajlara ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır. Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
