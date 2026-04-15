Çocuk istismarı görüntülerini sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çocuk istismarı görüntülerini sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Adana'nın Feke ilçesinde internetten temin ettiği çocuk istismarı içerikli görüntüleri sosyal medyada satan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. E.Ö. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana'nın Feke ilçesinde internet üzerinden temin ettiği çocuk istismarı içerikli görüntüleri sosyal medya platformları aracılığıyla sattığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde siber polis ekipleri E.Ö. isimli şahsın internet ortamından elde ettiği müstehcen çocuk görüntülerini sosyal medya uygulaması üzerinden para karşılığı sattığı tespit edildi. Yapılan operasyonda Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, hard disk ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

E.Ö., çıkarıldığı mahkemece "müstehcen yayınları yayınlamak ve satmak" suçundan tutuklanarak Kozan Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı

ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı TBMM'nin gündeminde
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı