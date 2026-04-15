Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki saldırganın emniyet müdürü olan babasının ardından annesi de gözaltına alındı. Saldırganın annesinin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu öğrenildi.

  • Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahlarıyla Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırarak 9 kişiyi öldürdü ve 13 kişiyi yaraladı.
  • Saldırganın babası, 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olarak gözaltına alındı.
  • Saldırganın annesi, bir Anadolu lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 14 yaşındaki İ.A.M., Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenledi. Emniyet müdürü olan babasının silahlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda şahıs, sekizi öğrenci biri öğretmen 9 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi yaraladı. Saldırgan olayın ardından intihar etti.

SALDIRGANIN ANNESİ DE GÖZALTINDA

İ.A.M.'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olan babası U.M., polis ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Babasının ardından saldırganın annesi P.P.M. de gözaltına alındı. Saldırganın annesinin bir Anadolu lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu öğrenildi.

5. SINIFLARIN OLDUĞU 2 SINIFA SALDIRDI

Olayın detaylarını anlatan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şu ifadeleri kullandı: "Sırt çantasında, babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahlarla okula gelerek rastgele, hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrencilerinin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalara ve ölümlere sebep oluyor.

"5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE OKULA GELİYOR"

Saldırgan kargaşa anında ateş ederek kendini öldürdü. 8. sınıf öğrencisi, babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını düşünüyoruz. 5 silah 7 şarjörle okula geliyor."

Turan Yiğittekin
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı

Okul saldırısında terör bağlantısı var mı? Bakan Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı