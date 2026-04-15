Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından bu kez Gaziantep’te korku dolu anlar yaşandı. Şahinbey ilçesinde kimliği belirsiz 4 şüpheli, bir liseye gelip okul bahçesinden dışarıya çağırdıkları öğrenciye kurusıkı tabanca ile peş peşe ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

  • Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi önünde, 15-16 yaşlarındaki 4 şüpheli, bir öğrenciye kurusıkı tabancayla 5 el ateş etti.
  • Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak şüphelilerden biri yakalandı ve diğer 3'ü aranıyor.
  • Gaziantep'te emniyet güçleri, son olaylar nedeniyle okullarda denetimleri artırdı.

DIŞARI ÇAĞIRIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ders saatleri içerisinde 15-16 yaşlarındaki 4 şüpheli okul bahçesi duvarına yaklaşarak içerideki öğrencilere bazı isimler sordu. Daha sonra M.M.A. isimli öğrenciyi okul dışına çağıran şüpheliler ile öğrenci arasında tartışma çıktı. Okul dışında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu kurusıkı tabancayla M.M.A.'ya 5 el ateş etti.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ YAKALANDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden biri yakalanırken 3'ünü arama çalışmaları devam ediyor.

EMNİYET EKİPLERİ DENETİMLER ARTIRDI

Yaşanan olayın ardından Gaziantep'te emniyet güçlerinin, son günlerde yaşanan benzer olaylara karşı okullarda denetimlerini artırdığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Güray Dilli:

Ötekilerin yakalanması an meselesi..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

