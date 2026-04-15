Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak
Geride bıraktığımız haftalarda Elche ağlarına 68 metreden harika bir gol atan Arda Güler, bu kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 1. dakikada uzak mesafeden çok şık bir gol kaydetti. Milli yıldızımız, maçın geri kalan bölümünde serbest vuruştan da bir gol atarak takımı adına 2 harika gol atmayı başardı.
- Arda Güler, Real Madrid'in Bayern Münih'e karşı oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 37. saniyede gol attı.
- Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.
- Arda Güler, aynı maçın 29. dakikasında serbest vuruştan ikinci golünü attı.
Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
ARDA GÜLER'DEN BİR NEFİS GOL DAHA
Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde oynanan Elche karşılaşmasında 68 metre uzaklıktan harika bir gol atarak tüm dünyada adından söz ettirmişti. Milli yıldız, bu kez de Bayern Münih'e karşı benzer bir gol attı.
NEUER'İN HATASINI AFFETMEDİ
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in pas hatasında topla buluşan Arda Güler, topun gelişine harika bir vuruş yaparak takımını 37. saniyede öne geçirdi. 21 yaşındaki yıldız oyuncu, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı.
REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ
Öte yandan Arda Güler, attığı bu golle birlikte Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.
ARDA'DAN BİR NEFİS GOL DAHA
Karşılaşmanın 29. dakikasında Arda Güler bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen yıldız isim, harika bir şutla takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.