Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

  • Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 3 gün süreyle iş bırakma kararı aldı.
  • İş bırakma kararı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonrası alındı.

Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş'ta da bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakma kararı aldı.

ÖĞRETMENLER 3 GÜN GREVE GİDİYOR

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) yaşanan saldırıların ardından, eğitimde şiddetin artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını belirterek 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 3 gün süreyle iş bırakılacağını açıkladı.

"OKULLARDA ŞİDDETE HAYIR!"

Eğitim-Sen’in resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle, Türkiye genelinde tüm iş yerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 2 GÜN DAHA İŞ BIRAKMA eylemi yapıyoruz. Ankara’da MEB önünde başlattığımız YAŞAM NÖBETİ’ne tüm üyelerimizi, eğitim ve bilim emekçilerini ve duyarlı kamuoyunu katılmaya çağırıyoruz."

“EĞİTİMDE ŞİDDETİN KADER OLMADIĞINI HAYKIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklama da şu şekilde: "Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdiği saldırının ardından bir kez daha gördük ki; okullarda ne öğrenciler güvende, ne de eğitim emekçileri! Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kader olmadığını haykırmaya devam ediyoruz. Bu nedenle; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, geri adım atmıyoruz. Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde İŞ BIRAKIYORUZ. Bu bir meslek onuru mücadelesidir.”

Yorumlar (1)

Kasım Ekşi:

Yahu bu çocuklara okulda ne öğretiyorsunuz.Parkta aralarındaki konuşmaları duyuyorum ben utanıyorum,yediğini içtiğini oturduğu bankta bırakıyorlar.Devlet malına zarar veriyorlar.Büyüğe saygı hiç yok.Bizim zamanımızda çocuğun gelişiminde öğretmenin rolü çok büyüktü.

