Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Kahramanmaraş’tan gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan acı haberin ardından, televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının yarattığı derin üzüntü nedeniyle, bu akşam izleyiciyle buluşması beklenen dizilerin yeni bölümleri, toplumsal hassasiyetler gözetilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen ve 9 can kaybıyla sonuçlanan vahşi saldırının ardından televizyon dünyası "yas" kararı aldı. Toplumun her kesiminde infial yaratan olayın ardından, ulusal kanallar yayın akışlarında köklü değişikliğe giderek eğlence içerikli yapımları ve dizi yeni bölümlerini ekrandan çekti.

YENİ BÖLÜMLER ERTELENDİ 

Toplumsal acıya ortak olmak amacıyla alınan karar doğrultusunda, bu akşam (15 Nisan Çarşamba) izleyiciyle buluşması beklenen iddialı yapımların yeni bölümleri yayınlanmadı. Yayın akışından çıkarılan diziler arasında şunlar yer alıyor:

Eşref Rüya (Kanal D)

Kuruluş Osman (atv)

Yeraltı (NOW)

HASSASİYET ÖN PLANDA 

Kanallar, yaşanan facianın boyutu ve hayatını kaybeden öğrencilerin anısına duyulan saygı nedeniyle yeni bölümler yerine eski bölüm tekrarları veya haber özel yayınlarına yer verdi. Sosyal medyada da büyük destek gören bu kararın ardından, ertelenen bölümlerin önümüzdeki haftadan itibaren kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal koc:

Dizilerin timsah gözyaşları. Dizi izlemek ahmaklıktır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

