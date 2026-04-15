Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Türkiye’de art arda yaşanan okul saldırılarının ardından bu kez Mersin’den dikkat çeken bir olay geldi. Tarsus ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisinin okula tabanca ile geldiği ortaya çıktı.

OKUL YÖNETİMİ VE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerinde durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi harekete geçti. Olası bir tehlike yaşanmadan öğrencinin üzerindeki silah alınarak el konuldu.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

M.M.A. isimli öğrenci gözetim altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öğrencinin silahı okula hangi amaçla getirdiği henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, öğrencinin Mersin’de ikamet ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı