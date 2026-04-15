Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lise öğrencisinin okula silahla geldiği tespit edildi.
Türkiye’de art arda yaşanan okul saldırılarının ardından bu kez Mersin’den dikkat çeken bir olay geldi. Tarsus ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisinin okula tabanca ile geldiği ortaya çıktı.
OKUL YÖNETİMİ VE POLİS MÜDAHALE ETTİ
Öğle saatlerinde durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi harekete geçti. Olası bir tehlike yaşanmadan öğrencinin üzerindeki silah alınarak el konuldu.
ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
M.M.A. isimli öğrenci gözetim altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öğrencinin silahı okula hangi amaçla getirdiği henüz netlik kazanmadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, öğrencinin Mersin’de ikamet ettiği öğrenildi.