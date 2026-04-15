Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Yeni evli bir kadının kaynanasıyla yaptığı yazışmalarda, ameliyat süreci üzerinden evliliğinin sorgulanması ve kaynananın "Madem hastaydın niye evlendin?" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

  • Yeni evli bir kadın, kaynanasıyla yaşadığı tartışmayı gösteren WhatsApp yazışmalarını sosyal medyada paylaştı.
  • Kaynana, gelinin ameliyat süreci üzerinden 'Madem hastasın, ailen ameliyatını yapsaydı, evlendikten sonra acelesi var mıydı' diyerek evliliği sorguladı.
  • Genç kadın, 'Ben biliyor muydum ameliyat olacağımı, ayrıca kist bu her kadında oluyor, evlilikle ne alakası var' diyerek sağlık durumunun evlilikle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

Yeni evli genç bir kadın, kaynanasıyla yaşadığı tartışmayı gözler önüne seren WhatsApp yazışmalarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan mesajlar, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

"AİLEN AMELİYATINI YAPSAYDI"

Yazışmalarda kaynananın, gelinin ameliyat süreci üzerinden evliliği sorguladığı görüldü. “Madem hastasın, ailen ameliyatını yapsaydı, evlendikten sonra acelesi var mıydı” sözleri dikkat çekerken, “Konu komşu da böyle diyor, madem hastaydı niye evlendi” ifadeleri ise tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. 

GELİNDEN SERT YANIT

Genç kadının ise mesajlara tepki gösterdiği görüldü. “Ben biliyor muydum ameliyat olacağımı, ayrıca kist bu her kadında oluyor, evlilikle ne alakası var” diyerek sağlık durumunun evlilikle ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Tartışmanın ilerleyen kısmında ise “Konu komşu değil sen diyorsun” sözleriyle kaynanasına tepki gösterdi. Mesajların devamında kaynananın, “İlla Erkan’ımın parası gitsin, illa o yorulsun mu istiyorsunuz” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşılan yazışmalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı kaynananın ifadelerini eleştirdi ve genç kadına destek veren yorumlar yaptı.

İşte ikili arasındaki o yazışmalar; 

Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Pezeşkiyan'dan ABD'ye önemli mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Hastalıgi eleştiremezsin, kadincagiz nereden bilsin hastalanacagini

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat
Yavuz Bingöl’den “Başıbozuklar” filmine dava! 2 milyon TL şartı

Tek bir iddia yetti! Süreç yargıya taşındı