Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Yeni evli genç bir kadın, kaynanasıyla yaşadığı tartışmayı gözler önüne seren WhatsApp yazışmalarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan mesajlar, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

"AİLEN AMELİYATINI YAPSAYDI"

Yazışmalarda kaynananın, gelinin ameliyat süreci üzerinden evliliği sorguladığı görüldü. “Madem hastasın, ailen ameliyatını yapsaydı, evlendikten sonra acelesi var mıydı” sözleri dikkat çekerken, “Konu komşu da böyle diyor, madem hastaydı niye evlendi” ifadeleri ise tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

GELİNDEN SERT YANIT

Genç kadının ise mesajlara tepki gösterdiği görüldü. “Ben biliyor muydum ameliyat olacağımı, ayrıca kist bu her kadında oluyor, evlilikle ne alakası var” diyerek sağlık durumunun evlilikle ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Tartışmanın ilerleyen kısmında ise “Konu komşu değil sen diyorsun” sözleriyle kaynanasına tepki gösterdi. Mesajların devamında kaynananın, “İlla Erkan’ımın parası gitsin, illa o yorulsun mu istiyorsunuz” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşılan yazışmalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı kaynananın ifadelerini eleştirdi ve genç kadına destek veren yorumlar yaptı.

İşte ikili arasındaki o yazışmalar;

Kaynak: Haberler.com