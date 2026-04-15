Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında sekizi öğrenci biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı da 13'e yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULA SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün bir okula düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaralanmasının ardından bir saldırı da Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla okulu basıp rastgele ateş açtığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken okulda geniş güvenlik önlemleri aldı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 YARALI VAR

Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş'a gitti. Bakan Çiftçi gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, can kaybının 9'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlerden sekizinin öğrenci, birinin öğretmen olduğunu belirtti.

ŞEHİRDE EĞİTİME İKİ GÜN ARA

Bakan Çiftçi olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirtti. Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitime iki gün ara verildiğini söyledi. Bakan Çiftçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

"OLAY BİR ÖĞRENCİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİREYSEL HADİSE"

Şu anda hastanede hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Biz olayın duyulmasıyla beraber, haber almamızla beraber Milli Eğitim Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Adalet Bakanımızla hemen olay yerine intikal ettik. Aile Bakanımız da yolda şu anda o da gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada.

Sayın Cumhurbaşkanımızı da sürecin olayın başından itibaren anbean bilgilendirdik kendisini. Bir daha ifade etmek istiyorum; olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise; bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da bugün de Maraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

5. SINIFLARIN OLDUĞU 2 SINIFA SALDIRDI

Olayın detaylarını anlatan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şu ifadeleri kullandı: "Sırt çantasında, babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahlarla okula gelerek rastgele, hedef gözetmeksizin özellikle 5. sınıf öğrencilerinin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle yaralamalara ve ölümlere sebep oluyor.

"5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE OKULA GELİYOR"

Saldırgan kargaşa anında ateş ederek kendini öldürdü. 8. sınıf öğrencisi, babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını düşünüyoruz. 5 silah 7 şarjörle okula geliyor."

SALDIRGANIN EMNİYET MÜDÜRÜ BABASI GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U.M. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Gürlek ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

8 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

