Saldırgan, sınıf arkadaşlarını daha önce tehdit etmiş

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, “Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.

  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İ.A.M., emekli emniyet görevlisi babasının silahlarıyla iki sınıfta rastgele ateş açtı.
  • Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.
  • Saldırganın daha önce arkadaşlarına 'sizi öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Türkiye, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısından 1 gün sonra bu kez Kahramanmaraş'tan gelen benzer bir haberle sarsıldı.

BABASININ SİLAHLARIYLA OKULU BASTI

Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından basıldı. Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını alarak iki sınıfta rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.

“CAMDAN ATLAYANLAR, KAÇMAYA ÇALIŞANLAR VARDI”

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, yaşananları, “Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi.” ifadeleriyle anlattı.

“ARKADAŞIMIZA ‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ”

Saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu da öne süren öğrenci, “Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Tek çözüm disiplin..eski okul sistemi gelmeli. Çocukları okullarda prens ve prenses gibi değil disiplin içinde yetiştirmek gerekiyor. Şimdiki öğretmenler öğrenciden korkuyor. Çok sıkı disiplin lazım okullarda hatta askeri disiplin..

