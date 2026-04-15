Öğretmen ve velilerin bulunduğu sohbet grubuna tehdit mesajı atan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun öğretmen ve velilerinden oluşan Whatsapp grubuna tehdit içerikli mesaj gönderen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VELİ, WHATSAPP GRUBUNA TEHDİT MESAJI GÖNDERDİ

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.D., boşanma aşamasında olduğu eşi H.D ile müşterek çocuklarının öğrenim gördüğü ilkokulun öğretmen ve öğrenci velilerinden oluşan Whatsapp gurubuna dahil oldu. Ardından M.D. gruba, "İçinde bulunduğum bu ağır psikolojik durum ve yaşanan ailevi krizler nedeniyle kontrol dışı bir eylem gerçekleştirme ihtimalim söz konusudur" şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alınan M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı