DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama

Güncelleme:
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara resmi kaynaklardan yalanlama geldi. Yetkililer, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR 

Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

“ALGI OPERASYONU” VURGUSU

Söz konusu içeriklerin yalnızca bilgi kirliliği oluşturmadığı, aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı yaratmayı ve devlet kurumlarını hedef göstermeyi amaçladığı ifade edildi. Açıklamada, bu tür paylaşımların “açık birer algı operasyonu” olduğu belirtildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI 

Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve odaklara yönelik gerekli adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi. Dezenformasyon yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden girişimlere karşı sürecin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların provokatif içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Elif Yeşil
