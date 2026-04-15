DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara resmi kaynaklardan yalanlama geldi. Yetkililer, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.
“ALGI OPERASYONU” VURGUSU
Söz konusu içeriklerin yalnızca bilgi kirliliği oluşturmadığı, aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı yaratmayı ve devlet kurumlarını hedef göstermeyi amaçladığı ifade edildi. Açıklamada, bu tür paylaşımların “açık birer algı operasyonu” olduğu belirtildi.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve odaklara yönelik gerekli adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi. Dezenformasyon yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden girişimlere karşı sürecin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
Yetkililer, vatandaşların provokatif içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.