Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği ortaokul saldırısının ardından, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşıp failleri yücelten şahıslara ilişkin harekete geçildi. Söz konusu olayları normalleştirmeye yönelik paylaşım yapan şahısların Telegram uygulaması üzerinden örgütlendiği belirlendi. Provokatör şahısların kimlikleri de tespit edildi.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, sosyal medyada saldırı görüntülerini paylaşarak failleri yücelten şahıslara yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldı.

PROVOKATÖRLER, TELEGRAM ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİ

Emniyet birimleri, şiddet içerikli bu paylaşımları yapan ve saldırıyı normalleştirmeye çalışan kişilerin Telegram üzerinden organize olduğunu tespit etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik takip sonucunda, provokasyon yapan şahısların kimlikleri tek tek belirlendi. Toplumda infial yaratmayı amaçlayan ve suçluyu öven bu kişilere karşı adli sürecin hızla başlatıldığı ve dijital platformlardaki benzeri yapılanmalara karşı denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Aynasız Delikanli:

Aziz Türk Polisi yakalar

Habip Öztürk:

Olduk tan sonra mı öldükten sonra mı?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Sosyal medyadan 'saldırı yapacağız' paylaşımına gözaltı

"Karakola ve okula saldıracağız" dedi, operasyonla yakalandı
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek

Savaşın kaderi değişiyor! ABD ile Çin anlaştı
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme

Taraftara ''Eyvah!'' dedirten gelişme