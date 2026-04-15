Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırıları sonrası Telegram gruplarında saldırıları öven mesajlar kan dondurdu. Gruplarda yapılan konuşmalarda saldırganların övüldüğü ve yeni saldırılar için tarih verildiği görüldü. Aynı zamanda saldırılar için fiyat tarifesi de paylaşılırken Emniyet, 591 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

  • Telegram'daki 'C31 K' grubunda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından saldırganlar övüldü ve yeni saldırılar için tarih ile konum paylaşıldı.
  • Grupta, okullara yapılacak saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldı.
  • Paylaşımlar üzerine emniyet güçleri, Siber Şube ekipleri aracılığıyla inceleme başlattı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar ise adeta kan dondurdu.

SALDIRGANLAR ÖVÜLDÜ, YENİ SALDIRILAR İÇİN TARİH VE KONUM VERİLDİ

Daha önce Ahmet Menguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye’nin gündemine gelen "C31 K" isimli Telegram grubunda okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

SALDIRILAR İÇİN FİYAT TARİFESİ PAYLAŞILDI

Grupta yer alan kullanıcılardan birinin, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılar düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

SİBER ŞUBE HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada infiale neden olan mesajlar üzerine emniyet güçleri de harekete geçti. Paylaşımlarla ilgili Siber Şube ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi. 

EGM: 591 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada (EGM), dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. EGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek

Trump'a izin çıktı! İran'ı sorgusuz sualsiz vurabilecek
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte 9 kişiyi öldüren saldırganın eski görüntüsü
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Okul saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi

Provokatörler Telegram'da örgütlenmiş! Hepsinin kimliği tespit edildi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Bilişim kurumumuz uyuyor mu!! Bu yazışmaları görmemiş mi?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

Öğretmenler 3 gün iş bırakıyor!
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Nefes kesen görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den
Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı