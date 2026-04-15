Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar ise adeta kan dondurdu.

SALDIRGANLAR ÖVÜLDÜ, YENİ SALDIRILAR İÇİN TARİH VE KONUM VERİLDİ

Daha önce Ahmet Menguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye’nin gündemine gelen "C31 K" isimli Telegram grubunda okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

SALDIRILAR İÇİN FİYAT TARİFESİ PAYLAŞILDI

Grupta yer alan kullanıcılardan birinin, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılar düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

SİBER ŞUBE HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada infiale neden olan mesajlar üzerine emniyet güçleri de harekete geçti. Paylaşımlarla ilgili Siber Şube ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

EGM: 591 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada (EGM), dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. EGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı