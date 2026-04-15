Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin bir ortaokula düzenlediği, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Başsağlığı dileyen Erdoğan, olayın aydınlığa kavuşturulacağını vurguladı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"OLAY MUTLAKA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAKTIR"

Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

"ACININ SİYASETİ OLMAZ"

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir. Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

"DEZENFORMASYON İÇEREN PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN MEDYA KURULUŞLARINA UYARI

Öte yandan İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmelerin kamuoyunda hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocukların psikolojik güvenliğinin gözetilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Bu çerçevede, medya kuruluşlarımızın yayın politikalarında azami sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddet eylemlerinin ayrıntılı tasvir edilmesi, maktullerin ve faillerin kimliklerinin öne çıkarılması, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulması, benzer eylemlere özendirici etki oluşturabileceği gibi, toplumda korku ve panik iklimini de derinleştirebilecektir. Bu nedenle yayınlarda ölçülülük, hassasiyet ve etik ilkeler temel alınmalıdır. Kamu kurumlarımız, başta Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet birimlerimiz sahada gerekli güvenlik tedbirlerini artırırken, eğitim kurumlarımızda rehberlik ve psikososyal destek süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Kurumlarımızın iletişim süreçlerinde şeffaflık, doğruluk ve zamanında bilgilendirme esas alınmakta, kamuoyunun doğru bilgiye erişimi sağlanmaktadır."

RTÜK: EN AĞIR YAPTIRIMLAR İVEDİLİKLE VE KARARLILIKLA UYGULANACAKTIR

Ayrıca RTÜK'ten yapılan açıklamada ise saldırıya ilişkin, toplumun huzurunu bozan ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen sorumsuz yayıncılık anlayışına karşı hiçbir taviz verilmeyeceğini, yasaklara riayet etmeyen kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.