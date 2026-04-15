İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

Kahramanmaraş'ta okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin ders sırasında çekilmiş bir videosu ortaya çıktı. Mersinli'nin garip hareketleri dikkat çekti.

DERSTEYKEN TUHAF HAREKETLER SERGİLEMİŞ

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaralayan ve ardından intihar eden İsa Aras Mersinli’nin, olaydan bir süre önce çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bir ders esnasında sınıf arkadaşları tarafından kaydedilen videoda, Mersinli’nin sınıf içerisinde amaçsızca dolaştığı ve çevresindekileri rahatsız eden tuhaf tavırlar sergilediği görülüyor.

Söz konusu görüntülerde zanlının dengesiz hareketleri dikkat çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

SALDIRGANIN BABASI VE ANNESİ GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com