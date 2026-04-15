İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip Haber Videosunu İzle
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden İsa Aras Mersinli'nin eski bir videosu ortaya çıktı. Ders esnasında çekilen videoda Mersinli'nin sınıfta dolaşıp garip hareketler sergilediği görüldü.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin ders sırasında çekilmiş bir videosu ortaya çıktı. Mersinli'nin garip hareketleri dikkat çekti.

DERSTEYKEN TUHAF HAREKETLER SERGİLEMİŞ

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaralayan ve ardından intihar eden İsa Aras Mersinli’nin, olaydan bir süre önce çekilmiş görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bir ders esnasında sınıf arkadaşları tarafından kaydedilen videoda, Mersinli’nin sınıf içerisinde amaçsızca dolaştığı ve çevresindekileri rahatsız eden tuhaf tavırlar sergilediği görülüyor.

Söz konusu görüntülerde zanlının dengesiz hareketleri dikkat çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

SALDIRGANIN BABASI VE ANNESİ GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı. 

Serkan Aygun:

Arızalı bu genç bunun gibiler serseri mayın gibi aramızda dolaşıyor önlem alınması lazım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

