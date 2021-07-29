Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, dün öğlen saatlerinde Manavgat'tan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Sabah saatlerinde yangın Akseki'ye de sıçradı. Gün ağarınca bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'ta yangının kontrol altına alındığını, Akseki'deki yangına ise müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sirayet etti. Korkunç yangının boyutu sabah saatlerinde gün ağarınca ortaya çıktı.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

AKSEKİ İLÇESİ DE ALEVLERE TESLİM OLDU

Manavgat'taki yangında söndürme çalışmaları devam ederken, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.


Hasarın boyutu gün ağarınca gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Dün gece, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Hasarın boyutu gün ağarınca gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hasarın boyutunun gün ağarınca ortaya çıktığı felaketle mücadelede 20. saate gelinirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

BARAJ BÖLGESİNDE 10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rüzgarın işlerini zorlaştırdığını da belirten Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Kurtarma helikopterinin aşırı rüzgar nedeniyle bölgeye gidemediği öğrenildi.

İşte bölgeden fotoğraflar:

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'ta evi yanan kadından yürek burkan feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?
Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı
Türkiye için kara gün! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
Son Dakika: Alevlere teslim olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 09:15:16. #1.15#

title