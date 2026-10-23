Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle gerçekleştirdiği kahvaltılı buluşmada siyaset gündemine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki eski parti yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış adı altında aktardıklarını öne sürerek paranın iadesi için resmi ihtar çekildiğini duyurdu.

"AHLAKİ DE DEĞİL, DOĞRU DA DEĞİL"

Partinin banka hesabının tasfiye edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, işlemin etik dışı olduğunu vurguladı. Açıklamasında sürecin hukuki boyutuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."

Özel ile Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmişti.

ÖDENMEZSE YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Paranın belirtilen süre içinde CHP hesaplarına iade edilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com