Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verinGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve eski parti yöneticilerinin ayrılmadan önce CHP kasasından Yeni Parti'ye 5 milyon 100 bin TL bağış aktardıklarını öne sürerek paranın iadesi için ihtar çekildiğini, ödeme yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki eski parti yöneticilerinin CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış adı altında aktardığını öne sürdü.
- Kılıçdaroğlu, paranın iadesi için resmi ihtar çekildiğini, ödeme yapılmaması halinde Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
- CHP'nin banka hesabının tasfiye edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, imza yetkisinin çıkar amaçlı kullanıldığını ve aksi halde Sayıştay denetiminden sorunlar çıkabileceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle gerçekleştirdiği kahvaltılı buluşmada siyaset gündemine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki eski parti yöneticilerinin, CHP'den ayrılmadan önce parti kasasındaki 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış adı altında aktardıklarını öne sürerek paranın iadesi için resmi ihtar çekildiğini duyurdu.
"AHLAKİ DE DEĞİL, DOĞRU DA DEĞİL"
Partinin banka hesabının tasfiye edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, işlemin etik dışı olduğunu vurguladı. Açıklamasında sürecin hukuki boyutuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz, bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."
ÖDENMEZSE YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK
Paranın belirtilen süre içinde CHP hesaplarına iade edilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.