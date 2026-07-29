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Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
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Çorum’da düzenlenen mahalle buluşmasında çocukların popüler müzik grubu Manifest’i kentte konser vermeye çağırması üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sert bir yanıt verdi. Çocukların talebini kestirip atan Başkan Aşgın, "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz" diyerek kapıları tamamen kapattı.

Çorum’da düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde çocukların müzik grubu Manifest'i kentte konser vermeye çağırması üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sert bir tepki gösterdi. Başkan Aşgın, "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz" diyerek kapıları tamamen kapattı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN KONSER TALEBİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye çalışmaları ve mahalle buluşmaları kapsamında Akkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 

"Şehir Buluşmaları" etkinliği sırasında mahalledeki çocuklar ve gençler, hayranı oldukları "Manifest" adlı müzik grubunu canlı dinlemek istediklerini belirterek grubun Çorum'a davet edilmesini rica etti.

"BİZ BU GÖREVDE OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE..."

Çocukların konser talebini net bir dille reddeden Belediye Başkanı Aşgın, sert ve tavizsiz bir tutum sergiledi. Kesin Karar internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Aşgın, talebe karşılık olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz."

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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVeysel null:

helal olsun, adam gibi adammış. Çocuklarımızı kendilerine benzetmelerine izin verilmemelidir.

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Helal olsun başkanımıza. Darısı diğer başkanlara

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Haber YorumlarıMülayim:

tipe bak...karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden XXD

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıemre akan:

SEN BENZERSİN

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

Kendisini bir belediye Başkanı değilde tüm çorum'un sahibi, halkın iradesininde sahibi olarak görüyor sanırım, o insanlar Türkiye cumhuriyeti vatandaşı ve çarum Türkiye cumhuriyeti toprağı, adım atamazlar demek çok yanlış bir açıklamadır

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Haber YorumlarıOguz Ugur Aygun:

Ha bunlara konser verdirmişsin ha sahnede dansöz oynatmışsın aynı şey yerinde bi karar

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