Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

Çorum’da düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde çocukların müzik grubu Manifest'i kentte konser vermeye çağırması üzerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sert bir tepki gösterdi. Başkan Aşgın, "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz" diyerek kapıları tamamen kapattı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN KONSER TALEBİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye çalışmaları ve mahalle buluşmaları kapsamında Akkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

"Şehir Buluşmaları" etkinliği sırasında mahalledeki çocuklar ve gençler, hayranı oldukları "Manifest" adlı müzik grubunu canlı dinlemek istediklerini belirterek grubun Çorum'a davet edilmesini rica etti.

"BİZ BU GÖREVDE OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE..."

Çocukların konser talebini net bir dille reddeden Belediye Başkanı Aşgın, sert ve tavizsiz bir tutum sergiledi. Kesin Karar internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Aşgın, talebe karşılık olarak şu ifadeleri kullandı: "Biz bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir Manifest kızı Çorum’a adım atamaz."